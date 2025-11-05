زي عربيات الشوارع .. أسهل طريقة لتحضير حمص الشام

تتميز عربات حمص الشام المتواجدة في الشوارع بقدرتها على تحضير هذا المشروب بمذاق خاص ومميز للغاية.

وتسعى الكثير من ربات البيوت لتقليدهم وتزداد هذع الرغبة في فصل الشتاء حيث يصبح الإقبال كبير على تحضير هذا المشروب المميز .

وقد قدمت الشيف نجلاء الشربيني طريقة مميزة وسهلة لتحضير حمص الشام .



مكونات حمص الشام :



نصف جرام حمص مجفف

4 فصوص ثوم كامل

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

كوب بيوريه طماطم

ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملعقة كبيرة كمون مطحون

مسحوق الفلفل الحار اختياري

ملح

طريقة تحضير حمص الشام :



اولا اغسلي الحمص جيداً للتخلص من الشوائب ، ثم انقعيه في الماء مع نصف ملعقة من صودا الخبز لمدة 10 ساعات



يصفى الحمص جيداً بعد 10 ساعات من النقع ، ثم يغسل بالماء البارد مرة أخرى.

ثم ضعي الحمص مع 5 أكواب من الماء ونصف ملعقة من صودا الخبز.



نضيف ملعقتين من صلصة الطماطم إلى الحمص ، أو تهرس الطماطم جيداً قبل إضافتها إلى الحمص.

وبعدها نقطع البصل إلى أربعة أجزاء ، لكن دعهم يتصلون من الأسفل ، لأننا لاحقًا سنحذف البصل من الحمص المطبوخ.

ثم أضيفي مسحوق الثوم ، إذا كان لديك فصوص ثوم فعليك هرسها جيداً قبل إضافتها إلى الحمص.

الخطوة التالية هي ترك الحمص على نار عالية حتى الغليان ثم خففي النار وغطيه لمدة ساعة.

كما يجب فحص الحمص بعد 45 دقيقة بإخراج حبة واحدة من القدر ومحاولة هرسها بالأصابع إذا تم هرسها بسهولة ، أبعد القدر عن النار.

بعد طهي حبة الحمص تقدم في أكواب زجاجية مع ماء الحمص ، وأضف بعض عصير الليمون والملح والصلصة الحارة حسب اختيارك .