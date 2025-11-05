أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم سيارة نقل مع عربة كارو وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة ، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين.
وشهدت قرية كفر حمزة التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارة تريلا وعربة كارو، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من غرفة الإسعاف فرع القليوبية بوقوع الحادث على طريق القرية.
وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وهم: أحمد سعيد أحمد صلاح (6 شهور): نزيف بالمخ و إبراهيم سعيد إبراهيم (6 سنوات): كسر بالساق اليمنى ومنه الله عبد الله فوزي (23 عامًا): كسر بالساقين و سمير أحمد جودة (28 عامًا): سحجات وكدمات و ليالي أحمد جوده (15 عامًا): كسر بالفقرات العنقية وما بعد الارتجاج.
والمتوفون هم: نعناعة صلاح أحمد علي (60 عامًا) وسمير أحمد جودة (16 عامًا) ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثامين إلى المشرحة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لمعرفة ملابسات الحادث، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على الأسباب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التصريح بدفن جثتي ضحايا حادث تصادم تريلا وعربة كارو بالخانكة
