فى مشادة بينهما.. إصابة محام تعدى عليه مُحضر داخل محكمة طوخ

أصيب محامى بعد تعدي محضر بالمحكمة عليه بالضرب في عينه وجسده، داخل محكمة طوخ خلال مشادة كلامية نشبت بينهما على خلفية متابعة إحدى القضايا وطلب إعلان جلسة ونظام عرض المحاضر.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بإصابة محامٍ داخل محكمة طوخ، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الواقعة، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية إصابة علي. س، محامٍ بالنقض، في عينه نتيجة تعدي عماد. ف، مُحضر بمحكمة طوخ، عليه بالضرب خلال المشادة الكلامية التي نشبت بينهما داخل المحكمة.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى طوخ المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن ملابسات الحادث وظروفه.

وتحرر محضر بالواقعة رقم 31187 لسنة 2025 جنح مركز طوخ، وتولت الجهات المعنية التحقيق.