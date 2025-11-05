بعد انتشارها بين الشباب .. طرق الوقاية من السكتة الدماغية

انتشرت خلال الفترة الأخيرة أخبار وفاة الشباب والسبب إصابتهم بالسكتة الدماغية ، وما لا يعرفه الكثير أن هناك عدة طرق للوقاية وتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية ، وقد كشف عنها موقع هيلثي في تقرير خاص .



طرق الوقاية من السكتة الدماغية :



اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب ومتوازنًا ومنخفض الدهون المشبعة ، ويتضمن مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة وايضا مصادر البروتين الصحية .

مارس التمارين الرياضية بانتظام للمساعدة في الحفاظ على وزن صحي.

امتنع عن التدخين لأنه قد يؤدي إلى تلف الشرايين ومضاعفة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.







من ناحية أخرى كشف موقع renown ، عن عادات غذائية شائعة تزيد من خطر الإصابة بالكتات الدماغية .



لحوم مصنعة :

فقد أثبتت الدراسات ان اللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الماغية .

المشروبات الغازية :



يعتقد العديد من المستهلكين أن المشروبات الغازية الدايت هي الخيار الأفضل لأنها تحمل علامة "حمية"، لكن الدراسات ربطت بين استهلاك المشروبات الغازية الخالية من السكر وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية.

الأطعمة المعلبة :



تجنب تناول الصلصات المصنعة في المصانع، تحتوي جميع الأطعمة المعلبة على كميات هائلة من الصوديوم أو الجلوتامات أحادية الصوديوم أو صودا الخبز/البودرة للحفاظ على نضارتها ومدة صلاحيتها، فقد أظهرت إحدى الدراسات أنه إذا كنت تستهلك أكثر من 4000 ملجم من الملح يوميًا، فإنك تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من الضعف مقارنة بالأنظمة الغذائية التي تحتوي على أقل من 2000 ملجم.