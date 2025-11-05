قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 31 عاملاً زراعيًا في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ
قرار مفاجئ من ترامب.. لماذا هدد بقصف نيجيريا وأغضب البنتاجون؟ |تفاصيل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد انتشارها بين الشباب .. طرق الوقاية من السكتة الدماغية

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية
قسم المرأة

انتشرت خلال الفترة الأخيرة أخبار وفاة الشباب والسبب إصابتهم بالسكتة الدماغية ، وما لا يعرفه الكثير أن هناك عدة طرق للوقاية وتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية ، وقد كشف عنها موقع هيلثي في تقرير خاص .

طرق الوقاية من السكتة الدماغية : 

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب ومتوازنًا ومنخفض الدهون المشبعة ، ويتضمن مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة وايضا مصادر البروتين الصحية .

مارس التمارين الرياضية بانتظام للمساعدة في الحفاظ على وزن صحي.

امتنع عن التدخين لأنه قد يؤدي إلى تلف الشرايين ومضاعفة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



من ناحية أخرى كشف موقع renown  ، عن عادات غذائية شائعة تزيد من خطر الإصابة بالكتات الدماغية .

لحوم مصنعة : 
فقد أثبتت الدراسات ان اللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الماغية .

المشروبات الغازية : 

يعتقد العديد من المستهلكين أن المشروبات الغازية الدايت هي الخيار الأفضل لأنها تحمل علامة "حمية"، لكن الدراسات ربطت بين استهلاك المشروبات الغازية الخالية من السكر وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية.

الأطعمة المعلبة :

تجنب تناول الصلصات المصنعة في المصانع، تحتوي جميع الأطعمة المعلبة على كميات هائلة من الصوديوم أو الجلوتامات أحادية الصوديوم أو صودا الخبز/البودرة للحفاظ على نضارتها ومدة صلاحيتها، فقد أظهرت إحدى الدراسات أنه إذا كنت تستهلك أكثر من 4000 ملجم من الملح يوميًا، فإنك تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من الضعف مقارنة بالأنظمة الغذائية التي تحتوي على أقل من 2000 ملجم.

السكتة الدماغية طرق الوقاية من السكتة علاج السكتة الدماغية اسباب السكتة الدماغية الوفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

ترشيحاتنا

مطار الموصل

لحظة تاريخية للعراق.. بدء التشغيل الرسمي لمطار الموصل الدولي غدًا

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه.. فيديو

الجيش السوداني

الجيش السوداني: النصر سيكون حليف من يحمل الحق بدعوات الشعب

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد