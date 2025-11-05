قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
النيل وتوت عنخ آمون.. الذكاء الاصطناعي يحكي تاريخ الحضارة المصرية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 5-11-2025
من المنع إلى الطرد من النقابة.. قصة خلاف مسلم ومصطفى كامل
وزير الخارجية الروسي: التعزيزات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي تزيد التوتر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تفاصيل استضافة شرم الشيخ المنتدى العربي للأرض والمناخ.. فيديو

هدى بكر
هدى بكر
البهى عمرو

قالت هدى بكر، المدير التنفيذي للشبكة العربية للجمعيات الأهلية، إن مدينة شرم الشيخ تستضيف فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى العربي للأرض والمناخ، الذي يركز هذا العام على عدد من أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الحياة تحت الماء والاقتصاد الأزرق.

وأوضحت المدير التنفيذي للشبكة العربية للجمعيات الأهلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المنطقة العربية تمتلك ثروة بحرية هائلة، إذ تطل على خمسة مسطحات مائية رئيسية، ويبلغ طول سواحلها نحو 24 ألف كيلومتر، مما يجعلها من أغنى المناطق بالموارد الساحلية والبحرية.

وأضافت أن مصر تتميز بإطلالتها على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يضاعف من أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد الساحلية وحمايتها من التدهور البيئي.

وأكدت أن المنتدى يناقش عددًا من القضايا الحيوية المرتبطة بـالأمن الغذائي وحماية البيئة البحرية، مشيرة إلى أن المنطقة تواجه تحديات متزايدة مثل التلوث البلاستيكي، وارتفاع مستوى مياه البحر، والصرف غير الآمن للسفن، إضافة إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة على تآكل الشواطئ.

وشددت على أن العمل المشترك بين الحكومات والمجتمع المدني أصبح ضرورة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية البحرية بما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

الكمامة في المسجد الحرام

بأمر السعودية ..الكمامة تعود للمسجد الحرام من جديد

شهداء غزة

طائرات الاحتلال تقصف مجددا المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف

بيسكوف: الكرملين ينتظر من الولايات المتحدة توضيح لتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

