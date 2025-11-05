تفاصيل استضافة شرم الشيخ المنتدى العربي للأرض والمناخ.. فيديو

قالت هدى بكر، المدير التنفيذي للشبكة العربية للجمعيات الأهلية، إن مدينة شرم الشيخ تستضيف فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى العربي للأرض والمناخ، الذي يركز هذا العام على عدد من أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الحياة تحت الماء والاقتصاد الأزرق.

وأوضحت المدير التنفيذي للشبكة العربية للجمعيات الأهلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المنطقة العربية تمتلك ثروة بحرية هائلة، إذ تطل على خمسة مسطحات مائية رئيسية، ويبلغ طول سواحلها نحو 24 ألف كيلومتر، مما يجعلها من أغنى المناطق بالموارد الساحلية والبحرية.

وأضافت أن مصر تتميز بإطلالتها على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يضاعف من أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد الساحلية وحمايتها من التدهور البيئي.

وأكدت أن المنتدى يناقش عددًا من القضايا الحيوية المرتبطة بـالأمن الغذائي وحماية البيئة البحرية، مشيرة إلى أن المنطقة تواجه تحديات متزايدة مثل التلوث البلاستيكي، وارتفاع مستوى مياه البحر، والصرف غير الآمن للسفن، إضافة إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة على تآكل الشواطئ.

وشددت على أن العمل المشترك بين الحكومات والمجتمع المدني أصبح ضرورة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية البحرية بما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.