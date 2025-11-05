قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصناعة: إقامة معرض سلبي للمنتجات المحلية للحد من الاستيراد

الصناعة
الصناعة
ولاء عبد الكريم

أعلنت وزارة الصناعة أن معرض ومؤتمر الصناعة والنقل لإفريقيا والشرق الأوسط المقرر عقده خلال الفترة من 9-11 نوفمبر القادم بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس تحت شعار "الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة" سيشهد إقامة معرضاً سلبياً للصناعة ليكون منصة لتعريف المصنعين بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية.

ويمثل المعرض السلبي ملتقى متميزاً للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع وزارات وهيئات الدولة والشركات القومية، حيث حققت النسخ السابقة من المعرض السلبي نتائج جيدة في تصنيع عدد من مستلزمات الإنتاج للشركات المحلية والجهات الحكومية.

وتسعى الوزارة من خلال هذا المعرض إلى تعزيز التكامل الصناعي والتواصل المباشر بين المستوردين والمصنعين المحليين، بما يسهم في ربط احتياجات السوق بقدرات الصناعة الوطنية، وإبراز الإمكانيات المحلية التي قد لا تكون معروفة لدى بعض المستوردين الأمر الذي يدعم زيادة الاعتماد على المنتج المصري في سلاسل التوريد المحلية والإقليمية.

وتدعو وزارة الصناعة كافة المصنعين والموردين المحليين إلى المشاركة في المعرض السلبي للصناعة، الذي يهدف إلى عرض مستلزمات الإنتاج غير المنتجة محليًا، بما يتيح فرصًا حقيقية لتصنيعها داخل السوق المصري.

الصناعة الخبرات التوريد مستلزمات الإنتاج المستوردين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

فيديو ترويجي عن مناخ الاستثمار في مصر والجمهورية القرغيزية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي.. زيارة تاريخية تفتح آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري

جانب من اللقاء

التمويل الاستهلاكي يعكس تغيرات جذرية في العادات الشرائية للمصريين

بالصور

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد