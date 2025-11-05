قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
محافظات

متابعة ميدانية مكثفة بحي شمال الغردقة لمتابعة الخدمات والمشروعات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

واصل حي شمال الغردقة جهوده اليومية لمتابعة المشروعات الخدمية وأعمال التطوير الجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث قام اللواء أحمد جبر، رئيس الحي، بجولة موسعة صباح اليوم بعدد من المناطق الواقعة في نطاق الحي.

تفقد أعمال التطوير بشارع الحجاز
استهل رئيس الحي جولته بالمرور على شارع الحجاز لمتابعة أعمال التطوير الجارية، والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء وتحسين حركة المرور بالمنطقة.

جولة داخل الأسواق ومتابعة انتظام الخدمات
وشملت الجولة تفقد سوق الدهار ومول العرب والهايبر التابع للمحافظة، حيث راجع رئيس الحي انتظام العمل ومستوى النظافة العامة، إلى جانب متابعة توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة جيدة، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

متابعة المشروعات بمنطقة الذهبية
كما تابع اللواء أحمد جبر أعمال التطوير بمنطقة الذهبية، واطلع على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بالمشروعات الجارية هناك، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع أي معوقات أولا بأول لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق الاستفادة المرجوة لأهالي المنطقة.

التزام يومي بالمتابعة وتحسين الخدمات
وأكد رئيس حي شمال الغردقة أن الجولات الميدانية مستمرة يوميًا لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن هدف جميع الجهود هو تحقيق بيئة حضارية تليق بأهالي المدينة وزوارها.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة شمال الغردقة

