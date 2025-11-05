متابعة ميدانية مكثفة بحي شمال الغردقة لمتابعة الخدمات والمشروعات

واصل حي شمال الغردقة جهوده اليومية لمتابعة المشروعات الخدمية وأعمال التطوير الجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث قام اللواء أحمد جبر، رئيس الحي، بجولة موسعة صباح اليوم بعدد من المناطق الواقعة في نطاق الحي.

تفقد أعمال التطوير بشارع الحجاز

استهل رئيس الحي جولته بالمرور على شارع الحجاز لمتابعة أعمال التطوير الجارية، والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء وتحسين حركة المرور بالمنطقة.

جولة داخل الأسواق ومتابعة انتظام الخدمات

وشملت الجولة تفقد سوق الدهار ومول العرب والهايبر التابع للمحافظة، حيث راجع رئيس الحي انتظام العمل ومستوى النظافة العامة، إلى جانب متابعة توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة جيدة، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

متابعة المشروعات بمنطقة الذهبية

كما تابع اللواء أحمد جبر أعمال التطوير بمنطقة الذهبية، واطلع على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بالمشروعات الجارية هناك، موجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع أي معوقات أولا بأول لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق الاستفادة المرجوة لأهالي المنطقة.

التزام يومي بالمتابعة وتحسين الخدمات

وأكد رئيس حي شمال الغردقة أن الجولات الميدانية مستمرة يوميًا لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن هدف جميع الجهود هو تحقيق بيئة حضارية تليق بأهالي المدينة وزوارها.