قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رحلة بحث منذ 6 سنوات.. كواليس إنقاذ الدولفين سميح بعد رصده عالقًا في شباك الصيد بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

رصدت فرق المتابعة البيئية بمحميات البحر الأحمر ظهر الدولفين المعروف باسم “سميح” في محيط الجزر الشمالية بمدينة الغردقة، وهو يعاني من بقايا شبكة صيد ملتفة حول جزء من ذيله.

ويُعد “سميح” أحد دلافين المحيط الهندي – الهادي ذوي الأنف الزجاجي، وتم توثيقه في المنطقة منذ عام 2019 بعد ظهوره المتكرر بالقرب من مواقع الغوص.

تحذيرات من التدخل الفردي

محميات البحر الأحمر شددت على ضرورة الامتناع التام عن محاولة إزالة الشبكة أو الاقتراب من الدولفين، مؤكدة أن التدخل الفردي قد يسبب له إصابات خطرة، أبرزها احتمالية كسر الفقرات الذيلية أو إصابته بصدمة شديدة بسبب الإجهاد.

بيان رسمي ومحاذير للغواصين

وقال مصدر مسؤول بالمحميات إن التعامل مع الثدييات البحرية المصابة يحتاج إلى فرق متخصصة وأدوات محددة، موضحًا أن أي محاولة غير مهنية “قد تُعرّض حياة الدولفين للخطر المباشر”.

وأضاف المصدر:

“نُطالب الغواصين والعاملين بالأنشطة البحرية بعدم ملاحقة الدولفين أو الغوص خلفه، مع الاكتفاء بالإبلاغ الفوري عند رؤيته.”

الإبلاغ الفوري شرط لنجاح عملية الإنقاذ

وطالبت جهــات الحماية البيئية رواد البحر بتحديد موقع الدولفين فور مشاهدته وإرسال التفاصيل عبر القنوات الرسمية، ليتم التنسيق مع فرق الإنقاذ البحرية.

وأكدت أن تعاون المجتمع البحري في الغردقة عنصر أساسي لإنجاح عملية الإنقاذ.

جهود مستمرة لحماية الحياة البحرية

وتواصل محميات البحر الأحمر مراقبة الحالة عبر فرق الرصد البحري، في إطار جهودها للحفاظ على الثدييات البحرية ومنع الممارسات التي تهددها.

احبار البحر الاحمر الدولفين البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية

التخطيط: مصر تواصل التوسع في آليات التمويل المبتكرة

منتدى القاهرة الثاني

خبراء دوليون يناقشون عدالة تمويل المناخ وسبل توجيه التمويل العالمي لخدمة الدول النامية

مُحافظ القاهرة

رئيس الغرفة التجارية: التعاون مع محافظة القاهرة للتوسع في أسواق اليوم الواحد

بالصور

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد