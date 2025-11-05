رحلة بحث منذ 6 سنوات.. كواليس إنقاذ الدولفين سميح بعد رصده عالقًا في شباك الصيد بالغردقة

رصدت فرق المتابعة البيئية بمحميات البحر الأحمر ظهر الدولفين المعروف باسم “سميح” في محيط الجزر الشمالية بمدينة الغردقة، وهو يعاني من بقايا شبكة صيد ملتفة حول جزء من ذيله.

ويُعد “سميح” أحد دلافين المحيط الهندي – الهادي ذوي الأنف الزجاجي، وتم توثيقه في المنطقة منذ عام 2019 بعد ظهوره المتكرر بالقرب من مواقع الغوص.

تحذيرات من التدخل الفردي

محميات البحر الأحمر شددت على ضرورة الامتناع التام عن محاولة إزالة الشبكة أو الاقتراب من الدولفين، مؤكدة أن التدخل الفردي قد يسبب له إصابات خطرة، أبرزها احتمالية كسر الفقرات الذيلية أو إصابته بصدمة شديدة بسبب الإجهاد.

بيان رسمي ومحاذير للغواصين

وقال مصدر مسؤول بالمحميات إن التعامل مع الثدييات البحرية المصابة يحتاج إلى فرق متخصصة وأدوات محددة، موضحًا أن أي محاولة غير مهنية “قد تُعرّض حياة الدولفين للخطر المباشر”.

وأضاف المصدر:

“نُطالب الغواصين والعاملين بالأنشطة البحرية بعدم ملاحقة الدولفين أو الغوص خلفه، مع الاكتفاء بالإبلاغ الفوري عند رؤيته.”

الإبلاغ الفوري شرط لنجاح عملية الإنقاذ

وطالبت جهــات الحماية البيئية رواد البحر بتحديد موقع الدولفين فور مشاهدته وإرسال التفاصيل عبر القنوات الرسمية، ليتم التنسيق مع فرق الإنقاذ البحرية.

وأكدت أن تعاون المجتمع البحري في الغردقة عنصر أساسي لإنجاح عملية الإنقاذ.

جهود مستمرة لحماية الحياة البحرية

وتواصل محميات البحر الأحمر مراقبة الحالة عبر فرق الرصد البحري، في إطار جهودها للحفاظ على الثدييات البحرية ومنع الممارسات التي تهددها.