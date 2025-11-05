قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمي لمكتبه التمثيلي في مصر

ستاندرد بنك
ستاندرد بنك
ولاء عبد الكريم

أعلن ستاندرد بنك، أكبر مؤسسة مالية في إفريقيا من حيث الأصول، عن استعداده لإطلاق مكتبه التمثيلي رسميًا في مصر، في خطوة تُعدّ محطة استراتيجية مهمة ضمن التزامه طويل الأمد بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز النمو الإقليمي المشترك. وسيُعقد حفل الإطلاق في القاهرة يوم 12 نوفمبر 2025.

تعمل مجموعة ستاندرد بنك في 21 دولة إفريقية، إضافةً إلى أربعة مراكز مالية عالمية في دبي، نيويورك، بكين، ولندن، إلى جانب مركزين خارجيين في جزيرة مان وجيرسي.

ويقود المجموعة الرئيس التنفيذي للمجموعة سِم تشابالالا، ويقع مقرها الرئيسي في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا، كما تُدرج أسهمها في بورصة جوهانسبرغ (JSE: SBK) وبورصة ناميبيا (NSX: SNB).

تستند استراتيجية المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حضورٍ استراتيجي يمتد لأكثر من20   عامًا في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). ويُعد افتتاح المكتب التمثيلي في مصر خطوة مكمّلة لهذه الاستراتيجية، تُمكّن ستاندرد بنك من الاستفادة من النمو المتسارع في حركة التجارة والاستثمار بين الخليج وإفريقيا جنوب الصحراء، وتعزيز دعمه لعملائه ضمن هذه المسارات الحيوية.

يُتيح الموقع الاستراتيجي للمجموعة ربط إفريقيا بأسواق ناشئة مختارة، بالإضافة إلى مراكز رأس المال في الأسواق المتقدمة، مما يعزّز فرص النمو عبر محفظة أعمال متوازنة ومتنوعة.

حتى  30 يونيو 2025، بلغ إجمالي أصول مجموعة ستاندرد بنك 191.8 مليار دولار أمريكي عدد عملاء مجموعة ستاندرد بنك     19.2 مليون عميل، ويعمل لديها أكثر من  50,000موظف (بما في ذلك موظفو شركة "ليبرتي")، كما تمتلك أكثر من  1,180 نقطة تمثيل وأكثر من 5,400  جهاز صراف آلي في أنحاء القارة الإفريقية.

ويُعد البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) أكبر بنك في العالم أكبر مساهم في المجموعة بنسبة  19.7% من الأسهم.
علاوةً على ذلك، تربط ستاندرد بنك والبنك الصناعي والتجاري الصيني شراكة استراتيجية تُسهّل حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية بين إفريقيا والصين وعدد من الأسواق الناشئة المختارة.

يتمتع ستاندرد بنك بتاريخٍ يمتد لأكثر من  163 عامًا في جنوب إفريقيا، وبدأ في توسيع عملياتها خارج منطقة الجنوب الإفريقي في أوائل التسعينيات.

وفي بعض الأسواق، تعمل المجموعة تحت اسم "ستانبيك بنك" (Stanbic Bank). ففي عام 1992، استحوذت ستاندرد بنك على عمليات بنك ANZ Grindlays في ثماني دول إفريقية: زيمبابوي، زامبيا، كينيا، بوتسوانا، أوغندا، نيجيريا، غانا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقد تم تغيير اسم تلك الفروع إلى "ستانبيك بنك" لتمييزها عن المساهم الرئيسي السابق في المجموعة  والمنافس الحالي في إفريقيا بنك ستاندرد تشارترد. ويُشتق اسم Stanbic من الأحرف الأولى لعبارة Standard Bank Investment Corporation.

