البابا لاون يدعو للصلاة لأجل من يُصارعون اليأس
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إصابة 10 أشخاص إثر حادث دهس جنوب غرب فرنسا

أ ش أ

 أصيب 10 أشخاص، بينهم 4 في حالة خطيرة، إثر عملية دهس وقعت اليوم "الأربعاء" في منطقة "إيل دوليرون" جنوب غربي فرنسا. 

وألقي القبض على سائق بعد أن صدم بسيارته عمدا عدة أشخاص في جزيرة "أوليرون"، الواقعة قبالة مدينة "لاروشيل" في مقاطعة "شارينت ماريتيم"، في جنوب غربي فرنسا، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص.

وأفاد المدعي العام في مدينة "لاروشيل" بأنه تم القبض على شخص كان يقود سيارته وصدم عمدا عدة أشخاص في جزيرة "أوليرون". وأُصيب عشرة أشخاص، من المشاة وراكبي الدراجات على جانب الطريق، بجروح، بعضهم في حالة حرجة. 

إلا أن كريستوف سوير، عمدة مدينة "سان بيير دوليرون" صرح بأن الإصابات ليست خطيرة، وأن بعض المصابين سيُنقلون جوا إلى بلدة "بواتييه". 

وبعد أن صدم السائق عدة أشخاص، ترجل من سيارته وحاول إشعال النار فيها، وفقا لمعلومات نشرتها وسائل إعلام فرنسية.

ووصلت الشرطة على الفور إلى مكان الحادث وتمكنت من القبض عليه. 

وأفاد مصدر مطلع على التحقيق بأن المشتبه به كان يقاوم بشدة ، لذا، اضطر أفراد الشرطة إلى استخدام صاعق كهربائي للسيطرة والقبض عليه. 

والمشتبه به في الثلاثينيات من عمره، وهو مواطن فرنسي، معروف لدى الشرطة بجرائمه الجنائية، مثل السرقة والقيادة تحت تأثير الكحول، وهو من سكان جزيرة "أوليرون". 

وأعلن المدعي العام في "لاروشيل" فتح تحقيق بتهمة الشروع في القتل. 

بدوره، أوضح وزير الداخلية لوران نونيز أنه سيتوجه إلى مكان الحادث "بناء على طلب رئيس الوزراء".

وقال على منصة "إكس" إنه في هذا الصباح، صدم سائق عددا من المارة وراكبي الدراجات في "سان بيير دوليرون"، موضحا أن ضحيتين في حالة حرجة، بينما أصيب ثلاثة آخرون، وألقت الشرطة القبض على السائق، ويجرى التحقيق حاليا. 

وتباشر النيابة العامة في "لاروشيل" التحقيقات، بينما النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أوضحت أنها تتابع هذه القضية.

