إصابة 10 أشخاص إثر حادث دهس جنوب غرب فرنسا

أصيب 10 أشخاص، بينهم 4 في حالة خطيرة، إثر عملية دهس وقعت اليوم "الأربعاء" في منطقة "إيل دوليرون" جنوب غربي فرنسا.

وألقي القبض على سائق بعد أن صدم بسيارته عمدا عدة أشخاص في جزيرة "أوليرون"، الواقعة قبالة مدينة "لاروشيل" في مقاطعة "شارينت ماريتيم"، في جنوب غربي فرنسا، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص.

وأفاد المدعي العام في مدينة "لاروشيل" بأنه تم القبض على شخص كان يقود سيارته وصدم عمدا عدة أشخاص في جزيرة "أوليرون". وأُصيب عشرة أشخاص، من المشاة وراكبي الدراجات على جانب الطريق، بجروح، بعضهم في حالة حرجة.

إلا أن كريستوف سوير، عمدة مدينة "سان بيير دوليرون" صرح بأن الإصابات ليست خطيرة، وأن بعض المصابين سيُنقلون جوا إلى بلدة "بواتييه".

وبعد أن صدم السائق عدة أشخاص، ترجل من سيارته وحاول إشعال النار فيها، وفقا لمعلومات نشرتها وسائل إعلام فرنسية.

ووصلت الشرطة على الفور إلى مكان الحادث وتمكنت من القبض عليه.

وأفاد مصدر مطلع على التحقيق بأن المشتبه به كان يقاوم بشدة ، لذا، اضطر أفراد الشرطة إلى استخدام صاعق كهربائي للسيطرة والقبض عليه.

والمشتبه به في الثلاثينيات من عمره، وهو مواطن فرنسي، معروف لدى الشرطة بجرائمه الجنائية، مثل السرقة والقيادة تحت تأثير الكحول، وهو من سكان جزيرة "أوليرون".

وأعلن المدعي العام في "لاروشيل" فتح تحقيق بتهمة الشروع في القتل.

بدوره، أوضح وزير الداخلية لوران نونيز أنه سيتوجه إلى مكان الحادث "بناء على طلب رئيس الوزراء".

وقال على منصة "إكس" إنه في هذا الصباح، صدم سائق عددا من المارة وراكبي الدراجات في "سان بيير دوليرون"، موضحا أن ضحيتين في حالة حرجة، بينما أصيب ثلاثة آخرون، وألقت الشرطة القبض على السائق، ويجرى التحقيق حاليا.

وتباشر النيابة العامة في "لاروشيل" التحقيقات، بينما النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب أوضحت أنها تتابع هذه القضية.