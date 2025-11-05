قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كلية التمريض بجامعة القاهرة تحصل على الاعتماد المؤسسي لمركز التدريب والاستشارات البحثية

حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عن تحقيق كلية التمريض انجاز جديد بحصول مركز التدريب والاستشارات البحثية على الاعتماد المؤسسي، وحصول البرنامج التدريبي "مهارات التعقيم والإمداد المركزي" على الاعتماد البرامجي، إلى جانب اعتماد ٤ مدربين.

، وذلك من قبل المجلس الصحي المصري، بما يعزز دور الكلية في دعم المنظومة الصحية الوطنية وإعداد الكوادر التمريضية المؤهلة وفق أعلى معايير الجودة.


وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن هذا الإنجاز الذي حققته كلية التمريض يمثل إضافة جديدة لمسيرة جامعة القاهرة في مجال تطوير التعليم الطبي والتمريضي، ويؤكد نجاح الجامعة في تطبيق استراتيجيتها التي تستهدف تحقيق الجودة والتميز الأكاديمي في كافة كلياتها ومراكزها التدريبية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالكليات الصحية باعتبارها محورًا أساسيًا في خدمة المجتمع وتحسين المنظومة العلاجية في مصر والمنطقة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذا النجاح يمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو الريادة الأكاديمية محليًا ودوليًا، مشددًا على حرص إدارة الجامعة على توفير الدعم الكامل لجميع كلياتها ومعاهدها من أجل تطوير البرامج الدراسية وتحقيق الاعتماد المحلي والدولي بما يضمن تخريج أجيال متميزة قادرة على المنافسة عالميًا.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة فاطمة عابد، عميد كلية التمريض، إلى حرص الكلية على تطوير بيئة التدريب العملي بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد، إلي جانب التوسع في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة بما ينعكس إيجابًا على مستوى أداء الطلبة والخريجين ويخدم صحة المريض المصري ويواكب التطورات العالمية، ويعزز مكانة الكلية محليًا وإقليميًا، مؤكدًة أن هذا الإنجاز جاء تتويجًا لتضافر جهود أسرة الكلية والدعم غير المحدود الذى يقدمه رئيس الجامعة للكلية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد والجودة وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد المحلي أو تجديده، إلى جانب حصول عدد من الكليات على الاعتماد الدولي، كما تحرص الجامعة على تحسين جودة الأداء الإداري، وخلق بيئة إيجابية تسهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل وزيادة الإنتاجية وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة ذكية مستدامة ومبتكرة.

