الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية تناقش 5 بنود.. هذا أهمها

افتتح هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، وذلك تحت شعار “بالعمل نبنى ونعمر”.

وأعلن الأمين العام للجمعية العمومية والنقابة العامة هشام عبد اللطيف عن بدء أعمال الجمعية بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور 76% من الأعضاء، منوها عن جدول أعمال الجمعية، والذي جاء كما يلي:

مناقشة الموازنة العامة.

استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مراجعة الموازنة.

النقاش حول ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

عرض أداء النقابة وخططها المستقبلية.

تأكيد الدور الريادي للنقابة في الدفاع عن مكتسبات العاملين وفق القواعد والقوانين واللوائح المنظمة لدولاب العمل.

يحضر أعمال الجمعية المستشار وليد عبد الرازق، مدير عام الاتصال النقابي بوزارة العمل، نائبا عن محمد جبران، وزير العمل، وعبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، والدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اتحاد التعاونيات ورئيس اتحاد العمال الأسبق، وأحمد عبد الله، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإدارة المالية على النقابات والاتحادات، إضافة إلى قيادات وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال، وهم:

عيد مرسال، أمين عام اتحاد العمال رئيس نقابة الزراعة.

مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة الصحافة والإعلام.

أشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد لاتحاد العمال رئيس نقابة النقل البري.

محمد عبد ربه الأمين العام المساعد لاتحاد العمال رئيس نقابة التجارة.

عبد الفتاح إبراهيم، الأمين العام لاتحادى عمال النسيج العربي والدولي رئيس نقابة الغزل.

سعيد النقيب، رئيس نقابة العاملين المدنيين بالإنتاج الحربي.

عباس صابر، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال رئيس نقابة البترول.

عبد الرحمن عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال رئيس نقابة الصناعات الهندسية والمعدنية.

عبد الفتاح فكري، رئيس نقابة السكة الحديد والمترو.

محسن آش الله، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال رئيس نقابة السياحة.

كامل عبد المقصود، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال.

علي عبد الباسط، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال رئيس نقابة الخدمات الصحية.

محمد حنفي، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال رئيس نقابة الاتصالات.

المستشار القانونى لاتحاد العمال إسماعيل صبري.

سامح مرسال، عضو الجمعية العمومية ممثل العاملين باتحاد عمال مصر عن نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية.

يذكر أن تشكيل مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية، الذى شارك بالكامل في أعمال المؤتمر يضم كلا من:

هشــام فــاروق محمــد المهيــري، رئيس النقابة العامة.

صبري عبد الفتاح رشوان محمد أبو الدهب نائب رئيس النقابة العامة.

منى علي زين العابدين، نائب رئيس لشئون المرأة.

السيد أمين محمد عسيلي، نائب رئيس لقطاع الوجه البحري.

ثروت مرسي أحمد مرسي، نائب رئيس لقطاع شمال الوجه القبلي.

هشام أحمد عبد اللطيف سالم، أمين عام النقابة العامة.

حسام الدين حنفي عبد النبي الشيمي، أمين صندوق النقابة العامة.

محمد السيد عبد اللطيف السيد، أمين عام مساعد النقابة العامة.

خالد رأفت بيومي طه، أمين صندوق مساعد النقابة العامة.

العارف محمد عبد الرحيم محمود، عضو مجلس إدارة النقابة العامة.

مختار محمد أبو الفتوح محمد، عضو مجلس إدارة النقابة العامة.

أحمد عزمي عيداروس، عضو مجلس إدارة النقابة العامة.

عبد الرحمن عمر محمود عبد الهادي، عضو مجلس إدارة النقابة العامة.

نجاح إبراهيم محروس جاد الله، عضو مجلس إدارة النقابة العامة.

حسين محمد محمود حشاد، عضو مجلس إدارة النقابة العامة.

فتحي عبد الرؤف يوسف أحمد، عضو مجلس إدارة النقابة العامة.

علي مصطفى محمد كشك، عضو مجلس إدارة النقابة العامة.

الشحات أحمد عبد العزيز العقدة، عضو مجلس إدارة النقابة العامة.

وتضمنت مراسم اعمال الجمعية العمومية: