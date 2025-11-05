الشناوي: تركيزنا على سيراميكا كليوباترا.. وهدفنا الفوز بكأس السوبر

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا غدًا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "تركيزنا فقط على مباراة سيراميكا، وإن شاء الله بعد ذلك نذهب إلى نهائي السوبر".

وأضاف: "فريق سيراميكا قوي وقدم نتائج مميزة هذا الموسم، لكن مباريات السوبر مختلفة عن الدوري، ونحن معتادون على هذا النوع من المنافسات ولدعم جماهيرنا".

وأوضح الشناوي أن قائمة الفريق تضم 30 لاعبًا، مشيرًا إلى أن جميعهم على نفس المستوى من الجاهزية، وأن الأهم هو الاستمرارية وتحقيق البطولة لإسعاد الجماهير.

ووجّه الشناوي رسالة للاعبين قائلاً: "بطولة السوبر تأتي في بداية الموسم، وحصلنا على آخر بطولتين، لكن هذا ماضٍ. الأهم الآن هو مباراة الغد ضد سيراميكا، والفوز باللقب يمنحنا دافعًا كبيرًا لما هو قادم".