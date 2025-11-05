قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
رياضة

الشناوي: تركيزنا على سيراميكا كليوباترا.. وهدفنا الفوز بكأس السوبر

محمد الشناوي
محمد الشناوي
إسراء أشرف

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا غدًا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "تركيزنا فقط على مباراة سيراميكا، وإن شاء الله بعد ذلك نذهب إلى نهائي السوبر".

وأضاف: "فريق سيراميكا قوي وقدم نتائج مميزة هذا الموسم، لكن مباريات السوبر مختلفة عن الدوري، ونحن معتادون على هذا النوع من المنافسات ولدعم جماهيرنا".

وأوضح الشناوي أن قائمة الفريق تضم 30 لاعبًا، مشيرًا إلى أن جميعهم على نفس المستوى من الجاهزية، وأن الأهم هو الاستمرارية وتحقيق البطولة لإسعاد الجماهير.

ووجّه الشناوي رسالة للاعبين قائلاً: "بطولة السوبر تأتي في بداية الموسم، وحصلنا على آخر بطولتين، لكن هذا ماضٍ. الأهم الآن هو مباراة الغد ضد سيراميكا، والفوز باللقب يمنحنا دافعًا كبيرًا لما هو قادم".

محمد الشناوي الشناوي الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري السوبر المصري

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

