ترامب: الاقتصاد الأمريكي قوي ويجب إعادة فتح المعامل والشركات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن الديمقراطيون يتحملون مسؤولية أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، ويجب العمل على وقف أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.



وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه لن نمرر مشروعات أخرى إذا لم يتم وقف الإغلاق الحكومي، والاقتصاد الأمريكي قوي ويجب إعادة فتح المعامل والشركات، والإغلاق الحكومي أثر بشكل كبير على الانتخابات.



ولفت إلى أن الإغلاق الحكومي يؤثر على قطاع الطيران، وأن نظام التصويت في أمريكا يواجه مشكلات كبيرة وسنبحث إمكانية تغييره.



وتابع أن تصرفات الديمقراطيين ستدمر بلادنا، وسوق الأسهم سجلت مستويات قياسية خلال 9 أشهر، وأن نظام التصويت في الولايات المتحدة كارثي.