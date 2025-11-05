ترامب: الديمقراطيون تسببوا بأطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تمر حاليًا بأطول إغلاق حكومي في تاريخها، محملًا الديمقراطيين مسئولية ما وصفه بـ"الشلل المؤسسي" الذي عطل العمل في المؤسسات والمعامل والشركات.

وأكد ترامب، في مؤتمر صحفي، أن الاقتصاد الأمريكي قوي، وأن استمرار الإغلاق يمثل خطرًا مباشرًا على النمو والاستقرار.

وأضاف أن الإغلاق الحكومي كان عاملًا سلبيًا كبيرًا للجمهوريين في الانتخابات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما حدث كان فوزًا ديمقراطيًا واضحًا، لكنه "ليس جيدًا للجمهوريين".

وشدد على أن الديمقراطيين "يتصرفون بشكل انتحاري ويدمرون البلاد"، داعيًا إلى تمرير القوانين الضرورية لإعادة فتح الحكومة ووقف الخسائر الاقتصادية.

وأوضح ترامب أن استمرار الوضع الحالي يضر بمصالح الأمريكيين وبثقة المستثمرين، قائلًا إن بلاده بحاجة إلى فتح المصانع والمعامل فورًا، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي "عظيم"، ولا يجب أن يتوقف بسبب الخلافات السياسية، مطالبًا بوقف الإغلاق الحكومي بكل السبل الممكنة.

في سياق متصل، جدد الرئيس الأمريكي رفضه التصويت بالبريد السريع، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام "الفساد والتلاعب بالنتائج"، مؤكدًا ضرورة إصلاح النظام الانتخابي لضمان نزاهته.