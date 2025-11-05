مصدر بالأهلي: سوء حظ يواجه جراديشار.. ولا نية للاستغناء عنه في يناير

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أنه بناءً على مصدر داخل النادي الأهلي، أنه لا توجد أي نية داخل النادي للاستغناء عن اللاعب جراديشار خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “مصدر في الأهلي: لا يوجد أي نية للاستغناء عن جراديشار في يناير المقبل.. هناك قناعة باللاعب من قبل ييس توروب لكنه يواجه سوء حظ كبير”.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن ناحية أخرى يستعد النادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا مساء غدٍ، الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري للأبطال.

