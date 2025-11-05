قلق يسود الشارع اللبناني جراء تصاعد التهديدات الإسرائيلية.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في بيروت، إن حالة من القلق تسود الشارع اللبناني في هذه الأثناء، نتيجة التهديدات الإسرائيلية المتكررة التي تصاعدت وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التصريحات الصادرة من المسؤولين في تل أبيب، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الحرب، أثارت مخاوف حقيقية داخل الأوساط السياسية والإعلامية في لبنان.

وأوضح سنجاب أن المبعوث الأمريكي توم باراك حذّر من إمكانية شن حرب واسعة على لبنان، أو قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية، في حال لم يلتزم الجانب اللبناني بما ورد في الوثيقة الأمريكية المتعلقة بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذا الملف سيكون محور نقاش واسع في الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء غداً الخميس.

