مش ضابط ولا موظف بالرقابة الإدارية | القبض على مدرس محتال بالبحيرة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدرس قام بانتحال صفة ضابط وموظف بالرقابة الإدارية، مقيم بقرية الإبراهيمية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة .

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات أن المتهم يدعى سعيد .أ، يعمل مدرسًا بمدرسة الزخرفية بإيتاي البارود، وقد استغل صفته المزعومة في محاولة تضليل بعض المواطنين والنصب والاحتيال لتحقيق مصالح شخصية دون وجه حق .

تحقيقات النيابة العامة

جرى القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.