أعضاء لجنة تحكيم جوائز مسرح البحر الأبيض المتوسط بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلنت الدكتورة إنجي البستاوي، المدير العام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة العاشرة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والمقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2025، عن تشكيل لجنة تحكيم جوائز مسرح البحر الأبيض المتوسط، وهي مسابقة يطلقها المهرجان لأول مرة في تاريخه، بمشاركة نخبة من أبرز الأسماء في المشهد المسرحي التركي.

وتتشكل لجنة التحكيم من : الفنانة نورهان أوسلو (Nurhan Uslu)، وهي مخرجة وممثلة تركية ومديرة فنية لمسرح Mask-Kara Tiyatrosu ومتخصصة في مسرح الأطفال والمسرح التجريبي، وقدّمت عروضًا مميزة مثل Merhaba Gölgem، الذي جعلها أول مخرجة أجنبية تقدم مسرح ظل في أوزبكستان، وشاركت في مهرجانات محلية ودولية، وأخرجت أعمالًا للأطفال منها Bremen Mızıkacıları، إلى جانب إسهامها في تدريب الممثلين وتنظيم ورش عمل مسرحية لتعزيز التعاون الثقافي بين تركيا وآسيا الوسطى.

كما تضم اللجنة المخرج والمؤلف والممثل نظيف أوسلو (Nazif Uslu) الذي تلقّى تدريبًا مسرحيًا في دول مثل بلغاريا وألمانيا وروسيا بين عامي 1986 و1990، وأسّس مسرح Mask-Kara عام 1994 ويشغل منصب مديره الفني العام. كتب وأخرج العديد من المسرحيات التي تناقش قضايا اجتماعية وتاريخية مثل Hakikat Erleri وFırtına. يُعد من الأسماء المؤثرة في المسرح التركي المستقل وساهم في تطوير الحركة المسرحية في الأناضول.

وفي عضوية اللجنة أيضا المخرج والممثل التركي كوبيلاي إرديليكارا ، (Kubilay Erdelikara)، وهو يشغل منصب المدير الفني لمسرح بلدية مالتبه في إسطنبول، وعُرف بإخراجه لأعمال بارزة مثل Deil وSehy Bedreddin Destanı، وشارك في مهرجانات دولية في أوكرانيا وإسبانيا وكازاخستان، ويساهم في تطوير المسرح التركي من خلال تعاونه مع شبكات المسرح الأوراسية. نال عدة جوائز عن أعماله، من بينها جائزة “المخرج الدولي” في جوائز المسرح الأناضولي.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.