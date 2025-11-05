قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025
تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max
الكهرباء: الانتهاء من توفير التغذية لـ 34 ألف فدان بشرق العوينات
عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في أبطال أوروبا
أخبار البلد

المالية والتعليم العالي تحلان مشكلة علاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

تتقدم جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بخالص الشكر والتقدير للوزير أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الجهد المبذول منهما لحل مشكلة علاج  أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس.

كما تتقدم بالشكر والإعزاز والتقدير للدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبق ورئيس قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات علي مجهوداته البناءة في حل هذه المشكله والتي شملت اعضاء هيئة التدريس، حيث وجّهت وزارة المالية لحل مشكلة التأمين الصحي وعلاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

ووجهت وزارة المالية بقيام الجهات الإدارية طواعية بإبرام تعاقدات مع صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لتقديم الخدمة الصحية فقط ودون خدمات اجتماعية لأعضاء هيئة التدريس دون سواهم تمويلا من المخصصات المالية المدرجة ببند ٣/٦ علاج طبي لأعضاء هيئة التدريس بكافة مصادر تمويله مع اعتبار المدرج للعلاج الطبي بموازنات الجامعات المتعاقدة مع الصندوق هو الحد الأقصى لهذه الخدمة، وذلك كمرحلة انتقالية تنتهي في موعد غايته ٢٠٢٦/٦/٣٠.

كما وجّهت بقيام المختصين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنظر في طرح تعديل تشريعي يتم بموجبه تلافي الأمر والتوفيق بين ما ورد بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشان تنظيم الجامعات والقانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۱۸ في شأن انشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على توفير الرعاية الصحية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس وتحقيق الاستقرار المالي لصناديق الرعاية الطبية بالجامعات.

جامعة عين شمس وزير التعليم العالي وزير المالية رئيس جامعة عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

