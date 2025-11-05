المالية والتعليم العالي تحلان مشكلة علاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس

تتقدم جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بخالص الشكر والتقدير للوزير أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الجهد المبذول منهما لحل مشكلة علاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس.

كما تتقدم بالشكر والإعزاز والتقدير للدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبق ورئيس قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات علي مجهوداته البناءة في حل هذه المشكله والتي شملت اعضاء هيئة التدريس، حيث وجّهت وزارة المالية لحل مشكلة التأمين الصحي وعلاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

ووجهت وزارة المالية بقيام الجهات الإدارية طواعية بإبرام تعاقدات مع صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لتقديم الخدمة الصحية فقط ودون خدمات اجتماعية لأعضاء هيئة التدريس دون سواهم تمويلا من المخصصات المالية المدرجة ببند ٣/٦ علاج طبي لأعضاء هيئة التدريس بكافة مصادر تمويله مع اعتبار المدرج للعلاج الطبي بموازنات الجامعات المتعاقدة مع الصندوق هو الحد الأقصى لهذه الخدمة، وذلك كمرحلة انتقالية تنتهي في موعد غايته ٢٠٢٦/٦/٣٠.

كما وجّهت بقيام المختصين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنظر في طرح تعديل تشريعي يتم بموجبه تلافي الأمر والتوفيق بين ما ورد بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشان تنظيم الجامعات والقانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۱۸ في شأن انشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على توفير الرعاية الصحية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس وتحقيق الاستقرار المالي لصناديق الرعاية الطبية بالجامعات.