الصحفيين العرب يطالب قوات الدعم السريع بالافراج عن الصحفيين السودانيين المعتقلين لديها فوراً

يطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب قوات الدعم السريع بالافراج عن الصحفيين السودانيين المعتقلين لديها والكشف عن مصير المفقودين في مدينة الفاشر ومعسكر أبو شوك أثناء وبعد اندلاع المواجهات الاخيرة حيث كان يوجد ما يقارب 20 صحفياً وصحفية داخل المدينة لحظة تصاعد القتال ..

وطبقاً للمعلومات الواردة من الفاشر تمكن 12 صحفياً من النجاة والوصول الى مدينة طويلة بسلام ، في الوقت الذى تم فيه اعتقال خمسة صحفيين من بينهم الصحفي معمر ابراهيم الذى اعتقل بعد سيطرة ميليشات الدعم السريع على المدينة ، ولا يزال اوضاع سبعة صحفيين مجهولة حتي الان بعد انقطاع الاتصال بهم بشكل كامل .

وأكد اتحاد الصحفيين السودانيين انه يتابع بقلق بالغ مصير المفقودين والمعتقلين .

ويطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة منظمات الاعلام الدولية المعنية بحرية الصحافة الى التحرك العاجل لتأمين سلامة الصحفيين والعمل على ضمان اطلاق سراح المحتجزين منهم الى جانب المصور الصحفي ابراهيم جبريل ابكر الذى ظهر فى مقطع فيديو متداول مع عدد من الاسري لدي قوات الدعم السريع وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً ضد الصحفيين بموجب القانون الدولي الانساني ومواثيق حرية الصحافة .