رامي رأفت يكشف كواليس دخوله عالم الكتابة بالصدفة

كشف الكاتب رامي رأفت عن تفاصيل مسيرته الأدبية، مؤكدًا أن دخوله عالم الكتابة جاء بمحض الصدفة، رغم ارتباطه بالقراءة منذ سنوات الطفولة.

وأوضح رأفت أنه لم يتخيل يومًا أن يصبح كاتبًا محترفًا، على الرغم من ظهور ملامح شغفه بالكتابة منذ المرحلة المدرسية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه بدأ الكتابة لنفسه فقط، حيث كان يكتب روايات قصيرة (نوفلز) دون التفكير في النشر أو الاحتراف.

واسترسل: نقطة التحول في مسيرته جاءت عندما اطّلع أحد المهتمين بالوسط الأدبي على أعماله، وقام بعرضها على دار النشر المصرية اللبنانية، ما فتح له الباب لدخول سوق النشر بشكل فعلي.