أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
شيخ الأزهر: «المذهب الأشعري» طوق نجاح لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم الفكرية
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مؤتمر تنافسية الدولة المصرية| رئيس البورصة: ارتفاع رأس المال يعكس تنامي ثقة المستثمرين

رئيس البورصة المصرية
رئيس البورصة المصرية
محمد صبيح

قال الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إن سوق رأس المال يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة وتزايد أهمية كفاءة المؤسسات وعمق الأسواق المالية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو المستدام.

جاء ذلك، خلال مشاركته في مؤتمر “تنافسية الدولة المصرية” الذي نظمته كلية التجارة جامعة القاهرة، برئاسة أ.د لبنى محمد فريد عميد الكلية، وأ.د أميرة فؤاد مهران وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، وبحضور أ.د محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

وأوضح عزام أن مفهوم تنافسية الدول لم يعد يرتبط فقط بحجم الموارد أو الموقع الجغرافي؛ وإنما أصبح يعتمد بشكل أساسي على جودة الأطر التشريعية، وكفاءة المؤسسات، ومستوى الشفافية والحوكمة، وقدرة الدولة على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج، وهو الدور الذي تقوم به البورصة المصرية باعتبارها منصة رئيسية للتمويل والاستثمار.

وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية خلال عام 2025 يعكس تطورًا ملحوظًا في كفاءة السوق، حيث حقق المؤشر الرئيسي EGX30 عائدًا سنويًا بلغ 40.65%، فيما سجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان عائدًا قدره 61.19%، وحقق مؤشر EGX100 متساوي الأوزان عائدًا بلغ 55.34%، بما يعكس تحسنًا واسع النطاق في أداء مختلف شرائح السوق.

وأضاف أن رأس المال السوقي ارتفع بنهاية عام 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 38.2% مقارنة بعام 2024؛ وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في سوق المال المصري، ودوره في تعظيم القيمة الاقتصادية للشركات المقيدة.

وفيما يخص توسيع قاعدة المستثمرين، أوضح رئيس البورصة أن السوق شهد خلال عام 2025 انضمام نحو 299.1 ألف مستثمر جديد من الأفراد والمؤسسات، مع نمو أعداد المستثمرين الأفراد بنسبة 30%، وتصدر الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة بنسبة 79% من إجمالي المستثمرين الأفراد الجدد، في مؤشر يعكس نجاح جهود نشر الثقافة المالية وتعزيز مشاركة الشباب.

ولفت رئيس البورصة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المؤسسات الاستثمارية لتصل إلى نحو 32% من إجمالي التعاملات، بما يعزز عمق السوق واستقراره ويدعم الاستثمار طويل الأجل.

وأكد أن البورصة المصرية تمضي قدمًا في خطة تطوير شاملة لتعزيز تنافسية سوق المال، من خلال إطلاق سوق المشتقات المالية بشكل تدريجي ومنضبط، بدءًا بالعقود المستقبلية على المؤشرات الرئيسية، بما يوفر أدوات فعالة لإدارة المخاطر وتحسين كفاءة التسعير وزيادة السيولة، ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

ونوه الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى العمل على تفعيل آليات تداول متقدمة، من بينها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (الشورت سيلينج)، التي تسهم في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، ورفع كفاءة التسعير، وزيادة السيولة، إلى جانب آلية صانع السوق، التي تستهدف توفير أسعار بيع وشراء مستمرة وتقليل الفجوات السعرية، خاصة على الأسهم الأقل تداولًا.

وشدد رئيس البورصة على أهمية دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في دعم تنافسية الدولة؛ من خلال إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على فهم آليات الأسواق المالية الحديثة، مؤكدًا حرص البورصة المصرية على التعاون مع جامعة القاهرة وغيرها من المؤسسات التعليمية، في نشر الثقافة المالية، وبناء القدرات، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.

وشدد رئيس البورصة على أن تعزيز تنافسية الدولة المصرية؛ يتطلب سوق مال قويًا، ومتطورًا، وشاملًا، يعمل في إطار مؤسسي منضبط، ويتكامل مع السياسات الاقتصادية الكلية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

