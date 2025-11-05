تعرف على موعد عزاء وجنازة المؤلف أحمد عبد الله

نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة السيناريست الكبير أحمد عبد الله، أحد أبرز كتّاب السينما والدراما في مصر، الذي قدّم على مدار مشواره الفني أعمالًا خالدة ستظل راسخة في وجدان الجمهور.

وسوف تشيع جنازة الراحل من مسجد السراج المنير غدا بحي الدقي، فيما يُقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولجمهوره ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.





وقدم أحمد عبد الله العديد من الأعمال الناجحة أبرزها مسلسل رمضان كريم والحارة وأفلام مثل الناظر وعبود ع الحدود، وليلة العيد، واللمبة وعسكر في المعسكر وغيرها.