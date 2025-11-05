قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشغيل خلال أيام| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
لسه عندي شروط.. شيماء سعيد تكشف حقيقة رجوعها لإسماعيل الليثي
حقيقة عودة يورجن كلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي
صرح ثقافي حضاري.. خبير أثري يكشف مفاجأة عن الدرج العظيم بالمتحف الكبير
زيارة رعوية مملوءة بالحب والأبوة من البابا تواضروس لشعب مدينة الأمل | صور
في اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يتأمل "الطفولة الشاهدة لله" ويدعو الآباء للاهتمام بتربية الأبناء
مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلّمت رفات جثمان أحد المحتجزين من الصليب الأحمر في غزة
البقاء لله.. كريم فهمي ينعي الكاتب أحمد عبدالله
الخدمات البيطرية: الحمى القلاعية لا تؤثر على اللحوم ولن تصل للمستهلك
إسرائيل تمدد احتجاز المدعية العامة العسكرية السابقة
الوعي الوطني وتصحيح المفاهيم.. ندوة بإعلام دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على موعد عزاء وجنازة المؤلف أحمد عبد الله

المؤلف أحمد عبد الله
المؤلف أحمد عبد الله
قسم الفن

نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة السيناريست الكبير أحمد عبد الله، أحد أبرز كتّاب السينما والدراما في مصر، الذي قدّم على مدار مشواره الفني أعمالًا خالدة ستظل راسخة في وجدان الجمهور.

وسوف تشيع جنازة الراحل من مسجد السراج المنير غدا بحي الدقي، فيما يُقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولجمهوره ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


 

وقدم أحمد عبد الله العديد من الأعمال الناجحة أبرزها مسلسل رمضان كريم والحارة وأفلام مثل الناظر وعبود ع الحدود، وليلة العيد، واللمبة وعسكر في المعسكر وغيرها. 

أحمد عبد الله وفاة أحمد عبد الله السبكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

ترشيحاتنا

احترار الكوكب

الأمم المتحدة: غابات العالم في خطر جسيم بسبب احترار الكوكب والحرائق والآفات

الإمارات تترأس الجانب العربي في الاجتماع مع اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي

الإمارات تترأس الجانب العربي في اجتماع اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي

أرشيفية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبدأ زيارة رسمية إلى إيطاليا تستمر ثلاثة أيام

بالصور

طريقة كيكة الشوكولاتة الهشة مع الصوص الاقتصادي

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..

تسلا سايبر تراك.. مركبة خارقة تخطف الأنظار في الدعاية الانتخابية بشوارع سوهاج

تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد