حسام عبد الغفار: الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الفئات المستحقة تشمل الحاصلين على دعم "تكافل وكرامة"، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة بسبب الإعاقة، إلى جانب المقيمين في دور الأيتام والرعاية وكبار السن، وجميعهم مسجلون في قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.



وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن قرار الدولة الأخير يعتمد على الربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وقاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحيث يظهر تسجيل المنتفعين تلقائيًا دون الحاجة لتقديم طلب أو الحضور الشخصي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تضمن وصول الخدمة للفئات الأكثر احتياجًا بسهولة ويسر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن المستفيدين لا يحتاجون للتسجيل بأنفسهم أو مراجعة الجهات المختصة، إذ تظهر بياناتهم تلقائيًا في مستشفيات التأمين الصحي بمجرد إدخال رقمهم القومي عند تلقي الخدمة.

وأكد أن الدولة لا تتخلى عن غير القادرين، بل تبادر بالبحث عنهم لتوفير الاشتراكات الصحية نيابةً عنهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتعاون كامل بين رئاسة الوزراء ووزارة الصحة وهيئات التأمين والرعاية الصحية.