معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد دعوة مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر
مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب
ترامب يُشترط اتّصال “ممداني” به ليُقرّ فوزه في نيويورك
مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟
خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض
ليلة السوبر المصري.. حازم إمام يختار الفريقين الأفضل في البطولة
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود تأشيرات الدخول للروس وسط انقسام بين الدول الأعضاء
هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر
اقتصاد

بنمو 25.6 %.. أقساط التأمين التجاري تسجل 58 مليار جنيه في 7 أشهر

نقود مصرية- صورة أرشيفية
نقود مصرية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

صعدت الأقساط التأمينية المحصلة لصالح نشاط التأمين التجاري في مصر بنسبة 25.6% خلال السابعة أشهر الأولى من العام 2025، لتسجل 58.2 مليار جنيه خلال  الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 46.3 مليار جنيه خلال  نفس الفترة 2024، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية.

وصعدت أقساط نشاط التأمين التكافلي لتصل 9.5 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولي من العام 2025، مقارنة 6.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو بلغ  46.6 %، 

 أقساط تأمينية 

وحصلت شركات التأمين أقساط تأمينية بقيمة 67.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 52.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 28.2%.

وكشفت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري، أن قيمة أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت نحو 38.7 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025 مقارنة بـ 29 مليار جنيه بنمو 33.3% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وارتفعت قيمة أقساط نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 22.1%، لتسجل 29.1 مليار جنيه في الـ7 أشهر الأولي من العام  2025، مقارنة بـ 23.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام  2024 وفقا هيئة الرقابة المالية.

الأقساط التأمينية هيئة الرقابة المالية التأمين التكافلي نشاط التأمين التجاري تأمينات الأشخاص

