تاج الدين: مظلة التأمين الصحي الشامل ستغطي جميع فئات الشعب بكل المحافظات

قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور عوض تاج الدين، أن قانون التأمين الصحي الشامل ينص على تولي الدولة تسديد الاشتراكات للفئات غير القادرة بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والحكومة.



وأضاف د. تاج الدين - في اتصال هاتفي مع (القناة الأولى)، بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء - أن هذه الفئات محددة ومعروفة مثل الأرامل والأيتام، وأخرى ليس لها عمل حيث يقوم التأمين الصحي الشامل بتقديم الخدمات الطبية لهم.



وأشار إلى أن السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ هو من تبنى هذا القانون منذ العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تطبيقه في أول محافظة وهي بورسعيد، مشددا على أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لكي يغطي كل محافظات الجمهورية.



وأضاف د. عوض تاج الدين، أن هذه الخطوة الاجتماعية مهمة كي تمتد مظلة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع فئات الشعب المصري، معلنا أنه عند تطبيق التأمين الصحي الشامل في أي محافظة سيتم تسجيل وإدراج جميع المواطنين بها في المنظومة، وتقديم كارت "بطاقة" تأمين صحي لهم من خلالها يحصلون على كل الخدمات الصحية مجانا.