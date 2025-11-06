جمال الزهيري: بيراميدز على الورق الأفضل.. والفريق الأكثر خبرة سيحسم السوبر

اعتبر الناقد الرياضي جمال الزهيري أن نادي بيراميدز هو الأوفر حظًا على الورق للتتويج بلقب كأس السوبر المصري، المقام في الإمارات، يليه الأهلي.

وقال جمال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «سيراميكا كليوباترا أصبح على خريطة الكرة المصرية بدليل تواجده في كأس السوبر».

وأردف قائلًا: «الواقع يقول إن بيراميدز على الورق هو الأفضل وصاحب الفرص الأكبر في كأس السوبر المصري ثم الأهلي ثم الزمالك الثالث ثم سيراميكا كليوباترا الرابع».

واستطرد الزهيري قائلًا: «ولكن الفريق القادر على حسم البطولة هو الفريق الأكثر خبرة في التعامل مع البطولات».

وحول رأيه في بداية الدنماركي ييس توروب مع الأهلي، قال الزهيري: «لا أحب أن أقيم مدرب بناءً على سيرته الذاتية، والتقييم تكون على النتائج التي يحققها المدرب على أرض الواقع»، مضيفًا أن «كأس السوبر المصري جزء من الحكم على الدنماركي ييس توروب، والفوز بكأس السوبر سيفرق كثيرًا مع المدرب في مسيرته مع الأهلي».