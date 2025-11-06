قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وحدات الجيش الروسي تتمكن من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد
أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس
آخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الخميس
شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك
واشنطن تمهد لعهد جديد بغزة.. مشروع قرار أممي لإنهاء الحرب وتطبيق رؤية ترامب للشرق الأوسط
قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي
أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي: الدعم السريع أكبر تهديد لأمن السودان واستقراره
رفضنا حبا في الزمالك.. غانم سلطان يكشف عن مفاوضات الخطيب لانتقال نجله للأهلي
معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد دعوة مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بحضور إسعاد يونس..أبطال فيلم "قصر الباشا" يحتفلون بالعرض الخاص

إسعاد يونس و أحمد حاتم
إسعاد يونس و أحمد حاتم
أوركيد سامي

احتفل صناع وأبطال فيلم "قصر الباشا" مساء اليوم بالعرض الخاص للعمل، داخل إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمنتجة الاء لاشين.

وشهد العرض حضور أبطال الفيلم، منهم أحمد حاتم، مايان السيد، هيثم زيدان، والسعودية سمية رضا، محمد القس، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، وأمير صلاح الدين وعائلته ونانسي صلاح والمخرج محمد بكير والمؤلف محمد ناير بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة فريق العمل منهم نورين سعدة ولينا صوفيا، منار علي.

وخطف الانظار حضور الفنانة والمنتجة اسعاد يونس وحرصت علي تهنئة فريق العمل وتغيب الفنان الكبير حسين فهمي عن حضور العرض الخاص بسبب وفاة شقيقة زوجته صباح اليوم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تشويقي، حول جريمة قتل غامضة تقع داخل أحد الفنادق الفاخرة، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث المثيرة والتحقيقات المعقدة التي تكشف عن أسرار عديدة.

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج  للمنتجة الاء لاشين ، ويضم نخبة من أبرز النجوم، منهم: أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، صدقي صخر، سمية رضا، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وهيثم زيدان.

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

مدرسة سعودية

إجراء سعودي عاجل ضد معلم مصري يعمل بأحد مدارس المملكة

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

الماشية

لاخطر على اللحوم أو الألبان.. الزراعة تسيطر على العترة الجديدة من الحمى القلاعية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي لبحث دعم القيم المشتركة وحرية الدين

البابا لاون

البابا لاون الرابع عشر: الإيمان بالفصح ثورة روحية تغيّر العالم بقوة الرجاء

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

لاندروفر ديفندر تتحول إلى بيك أب بلمسة هولندية فريدة

ديفندر 130
ديفندر 130
ديفندر 130

طريقة عمل الشاورما السوري في البيت

طريقة عمل الشاورما السوري في البيت
طريقة عمل الشاورما السوري في البيت
طريقة عمل الشاورما السوري في البيت

بقوة 800 حصان.. تويوتا تعيد رسم ملامح الأداء الرياضي بمحرك V8 جديد

Lexus Sports Concept
Lexus Sports Concept
Lexus Sports Concept

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

