أمير صلاح الدين ضيف شرف في فيلم "قصر الباشا"|خاص

يشارك الفنان أمير صلاح الدين كضيف شرف في فيلم "قصر الباشا"، الذي يُعد من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة خلال الفترة المقبلة. ويجسد أمير من خلال ظهوره الخاص أحد الأدوار المحورية التي تضيف بعدًا دراميًا .



الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج للمنتجة الاء لاشين ، ويضم نخبة من أبرز النجوم، منهم: أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، صدقي صخر، سمية رضا، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وهيثم زيدان و عدد كبير من النجوم

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي / ) داخل أحد القصور القديمة، حيث تتشابك العلاقات بين الشخصيات في جو من الغموض والإثارة.

وأعرب أمير صلاح الدين عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، مؤكدًا أن الدور الذي يقدمه مختلف عن أعماله السابقة ويشكّل إضافة لمسيرته الفنية.