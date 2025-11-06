قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية : حملة موسعة لبدء ازالة الاشغالات ورفع كفاءة النظافة بعزبة السوق ببنها

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن الحملة المكبرة التى شنتها المحافظة بعزبة السوق ببنها تماشياً مع توجيهات القياده السياسيه ومجلس الوزراء وفى اطار التوجيهات الخاصة بالادارة التكاملة لمنظومة المخلفات والتصدى الحاسم لجميع انواع المخالفات والتعديات والاشغالات وعدم الالتزام بالقوانين وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات.


وقامت الدكتوره ايمان ريان نائب محافظ القليوبية ويرافقها المحاسب وليد محمد الشهاوى رئيس مدينة ومركز بنها ، والعميد محمود فيصل مدير شرطة المرافق والمقدم عبد العليم شحاته مأمور قسم أول بنها بتنفيذ حملة موسعة بالتنسيق مع ادارة الإشغالات  والنظافة العامة بالمجلس، بهدف الحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.


واستهدفت الحملة عددًا من الشوارع ، شملت:  شن حمله مكبره لرفع كافه الاشغالات من منطقه عزبه السوق بمدينه بنها وازالة الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في إطار خطة المحافظة لبدء ازالة الاشغالات تباعا بمنطقة عزبة السوق ، كما تم متابعة التوجيه بمتابعة التخلص من مخلفات الهدم والرتش والبناء.   


وأكدت نائب محافظ القليوبية أن أعمال المتابعة والرقابة مستمرة فيما يخص ظاهرة الاشغالات او كل ما يقوم بتشويه المظهر العام والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم  لحين عودة الانضباط والشكل الحضارى وعدم عوده الاشغالات مره أخرى.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

ترشيحاتنا

محمد سامي

محمد سامي يثير الجدل بشأن مسلسله الجديد 8 طلقات

أبطال مرحبا دولة

أبطال المسلسل اللبناني مرحبا دولة يشاهدون السادة الأفاضل في جولتهم بالقاهرة

قصر الباشا

تعرف على إيرادات فيلم"قصر الباشا" في أولي أيام عرضه

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد