محافظ القليوبية : حملة موسعة لبدء ازالة الاشغالات ورفع كفاءة النظافة بعزبة السوق ببنها

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن الحملة المكبرة التى شنتها المحافظة بعزبة السوق ببنها تماشياً مع توجيهات القياده السياسيه ومجلس الوزراء وفى اطار التوجيهات الخاصة بالادارة التكاملة لمنظومة المخلفات والتصدى الحاسم لجميع انواع المخالفات والتعديات والاشغالات وعدم الالتزام بالقوانين وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات.



وقامت الدكتوره ايمان ريان نائب محافظ القليوبية ويرافقها المحاسب وليد محمد الشهاوى رئيس مدينة ومركز بنها ، والعميد محمود فيصل مدير شرطة المرافق والمقدم عبد العليم شحاته مأمور قسم أول بنها بتنفيذ حملة موسعة بالتنسيق مع ادارة الإشغالات والنظافة العامة بالمجلس، بهدف الحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.



واستهدفت الحملة عددًا من الشوارع ، شملت: شن حمله مكبره لرفع كافه الاشغالات من منطقه عزبه السوق بمدينه بنها وازالة الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في إطار خطة المحافظة لبدء ازالة الاشغالات تباعا بمنطقة عزبة السوق ، كما تم متابعة التوجيه بمتابعة التخلص من مخلفات الهدم والرتش والبناء.



وأكدت نائب محافظ القليوبية أن أعمال المتابعة والرقابة مستمرة فيما يخص ظاهرة الاشغالات او كل ما يقوم بتشويه المظهر العام والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم لحين عودة الانضباط والشكل الحضارى وعدم عوده الاشغالات مره أخرى.