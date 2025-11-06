قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات مسائية مكثفة لرفع الإشغالات واستعادة الانضباط في شمال الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي شمال الغردقة جهودها الميدانية لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

قاد العميد محمد أبو الحسن رئيس حي شمال الغردقة حملة مسائية مكبرة شملت عددًا من المناطق الحيوية، استهدفت إزالة التعديات ورفع الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المظهر العام.

إزالة إشغالات وفتح الطرق أمام المواطنين

بدأت الحملة أعمالها في شارع الحجاز أمام موقف البيجو، حيث تم رفع جميع الإشغالات الخاصة بمخازن الخردة وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة. كما شملت الحملة شارع السلام الرئيسي، حيث جرى تنفيذ حملات تفتيش دقيقة للتأكد من التزام الأنشطة التجارية باشتراطات التراخيص ونسب الإشغال المقررة.

متابعة ورقابة على المنشآت والمحال

شملت الحملة مراجعة الشهادات الصحية للعاملين بالمطاعم والكافيهات، والتأكد من سلامة الإجراءات البيئية، إلى جانب المرور على الورش الفنية بمحيط الشارع للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة وعدم تعديها على حرم الطريق العام.

وشارك في تنفيذ الحملة قسم المتابعة الميدانية وقسم شرطة المرافق وقسم المحلات وقسم البيئة، في إطار تعاون متكامل بين مختلف الأجهزة المعنية.

خطة مستمرة للانضباط الحضري

وأكد العميد محمد أبو الحسن أن الحملات مستمرة يوميًا ضمن خطة متكاملة تستهدف الحفاظ على الانضباط وتطبيق القانون دون استثناء، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية المحافظة للارتقاء بجودة الحياة داخل مدينة الغردقة والحفاظ على طابعها السياحي المميز.

شمال الغردقة الغردقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

