أمواج عملاقة بحجم ناطحات السحاب تذيب الجليد بصمت.. ماذا يحدث ؟

في اكتشاف علمي لافت، كشف باحثون من جامعتي زيورخ وواشنطن عن ظاهرة طبيعية خفية تسهم بشكل كبير في تسارع ذوبان الأنهار الجليدية في غرينلاند، تتمثل في أمواج ضخمة تحت سطح البحر، لا ترى بالعين المجردة، لكنها تملك قدرة هائلة على تآكل قواعد الجليد من الداخل.

اضطرابات مائية هائلة

ووفقا للدراسة التي تشرت في مجلة Nature، فإن هذه الموجات تتولد عندما تنفصل كتل جليدية هائلة عن حواف الأنهار الجليدية وتسقط في المحيط، لتُحدث اضطرابات مائية هائلة تمتد عميقاً تحت السطح، ما يؤدي إلى خلط المياه الدافئة والباردة، وتسريع عملية الذوبان الجليدي بشكل يفوق التوقعات السابقة.

ولرصد هذه الظاهرة بدقة غير مسبوقة، استخدم الفريق العلمي تقنية الألياف البصرية لقياس التأثيرات الناتجة عن سقوط الجليد في البحر. وتم وضع كابل ألياف بطول 10 كيلومترات في قاع مضيق عند نهر Eqalorutsit Kangilliit Sermiat الجليدي، وهو من أكبر أنهار غرينلاند، إذ يطلق سنوياً نحو 3.6 كيلومترات مكعبة من الجليد إلى المحيط — ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم نهر "رون" الجليدي في سويسرا.

وأوضح البروفيسور أندرياس فيلي من جامعة زيورخ، والمشرف على الدراسة، أن "المياه الدافئة القادمة من المحيط تُسرّع تآكل قاعدة الأنهار الجليدية، مما يزيد من انفصال الجليد وفقدان كتل ضخمة من الصفائح الجليدية"، محذراً من أن هذه العملية قد تتفاقم مع استمرار ارتفاع درجات حرارة المياه.

تقنية الاستشعار الصوتي الموزع

باستخدام تقنية الاستشعار الصوتي الموزع (DAS)، تمكن الباحثون من رصد اهتزازات الكابل الناتجة عن حركة الجليد والأمواج، ليتبين أن الموجات السطحية الناتجة عن الانفصال الجليدي تُخلط الطبقات العليا من الماء، في حين تتشكل أمواج تحت الماء بارتفاع يعادل ناطحات السحاب، تواصل تحريك المياه الدافئة نحو أعماق الأنهار الجليدية حتى بعد هدوء السطح.

الباحث الرئيسي دومينيك غراف أوضح أن هذه التقنية "كشفت للمرة الأولى التأثير المزدوج لانفصال الجليد، وساعدتنا على فهم العلاقة بين الموجات الخفية وذوبان القواعد الجليدية"، مؤكداً أن النتائج ستُسهم في تحسين نماذج التنبؤ بتسارع ذوبان الصفائح الجليدية حول العالم.

أكثر الأنظمة البيئية هشاشة على الكوكب

ويحذر العلماء من أن صفيحة غرينلاند الجليدية — التي تعادل مساحتها أكثر من 40 ضعف مساحة سويسرا — تعد من أكثر الأنظمة البيئية هشاشة على الكوكب إذ إن ذوبانها الكامل قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار العالمي بنحو سبعة أمتار، مع ما يحمله ذلك من تهديد مباشر للسواحل والمجتمعات الساحلية والنظم البيئية البحرية.

وتؤكد الدراسة أن فهم هذه الأمواج العملاقة تحت الماء يعد خطوة حاسمة نحو إدراك أعمق للديناميكيات البحرية في المناطق القطبية، وضرورة تكثيف المراقبة العلمية لهذه البيئات الحساسة لمواجهة التداعيات المتسارعة لتغير المناخ.