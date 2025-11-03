مقتل سبعة متسلقين وفقدان أربعة في انهيار جليدي بنيبال

لقي سبعة متسلقين حتفهم، وفُقد أربعة، وأصيب أربعة آخرون، بعد أن ضرب انهيار جليدي معسكرًا أساسيًا في جبال الهيمالايا غرب نيبال صباح الاثنين.

تسبب إعصار في تساقط ثلوج كثيفة في المنطقة الجبلية.

وقع الحادث في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

صرح جيان كومار ماهاتو، قائد شرطة منطقة دولاخا، في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، بأن 15 شخصًا علقوا في الانهيار الجليدي في معسكر قاعدة قمة يالونغ ري على ارتفاع 16 ألف قدم.

وكان من بين القتلى ثلاثة مواطنين من فرنسا، وواحد من كندا، وواحد من إيطاليا من بين المرشدين العشرة، قُتل اثنان، وفُقد أربعة، وجُرح أربعة.

صرح نائب رئيس الشرطة، جيان كومار ماهاتو، لصحيفة كاتماندو بوست: "دفن الانهيار الجليدي جميع من كانوا على المنحدر. تلقينا المعلومات متأخرًا، وتسبب سوء الأحوال الجوية في تأخير الاستجابة الفورية".

أعاقت الأحوال الجوية السيئة جهود البحث يوم الاثنين.

وقال ماهاتو: "على الرغم من إجراء عدة محاولات إنقاذ على مدار اليوم، إلا أن العمليات لم تتواصل بسبب عدم تمكن المروحيات من الوصول إلى الموقع. وصلت مروحية أخيرًا إلى قرية نا مساء الاثنين، كما نشرنا فرق إنقاذ سيرًا على الأقدام".