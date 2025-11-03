الإغلاق الحكومي مستمر.. 3.2 مليون راكب تأثروا بإلغاء وتأخر الرحلات الجوية الأمريكية

أعلنت مجموعة شركات طيران يوم الاثنين أن أكثر من 3.2 مليون مسافر على متن طائرات أمريكية تأثروا بتأخيرات أو إلغاءات ناجمة عن مشاكل في كوادر مراقبي الحركة الجوية منذ بدء الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأفادت منظمة "خطوط جوية لأمريكا"، التي تمثل شركات الخطوط الجوية الأمريكية، والخطوط الجوية المتحدة، والخطوط الجوية الجنوبية الغربية، وخطوط دلتا الجوية، وخطوط جيت بلو الجوية، وشركات طيران رئيسية أخرى، أن 16% من حالات التأخير كانت بسبب مشاكل في كوادر مراقبي الحركة الجوية في أكتوبر، بزيادة عن النسبة المعتادة البالغة 5% قبل الإغلاق.

وأضافت المجموعة أن أكثر من 300 ألف مسافر تأثروا يوم الجمعة، وهو أسوأ يوم على الإطلاق منذ بدء الإغلاق.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أبلغت إدارة ترامب قاضيًا فيدراليًا أن حوالي 42 مليون أمريكي ممن يتلقون كوبونات الطعام سيحصلون على دفعات جزئية فقط من الحكومة الفيدرالية هذا الشهر.

وأكدت الإدارة الأمريكية أنها لن تستخدم أموالًا إضافية لتمويل الدفعات الكاملة في نوفمبر، وهو الشهر الثاني من الإغلاق الحكومي، بحسب ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز.

في الوقت نفسه، حصل برنامج منفصل للمساعدات الغذائية للنساء والأطفال ذوي الدخل المنخفض على تمويل مؤقت إضافي.