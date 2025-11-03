قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظمة الصحة العالمية تنشر فرق إنقاذ بعد وقوع زلزال قوي شمالي أفغانستان
أ ش أ

 أرسلت منظمة الصحة العالمية فرقًا إلى شمال أفغانستان، اليوم الإثنين، بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر المنطقة الليلة الماضية، بعد شهرين فقط من وقوع زلزال مدمر شرق البلاد.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن فرق الإغاثة التابعة للوكالة الأممية قد وصلت بالفعل إلى المواقع المتضررة لدعم رعاية المصابين.
وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان صدر على موقعها الرسمي، إنها أرسلت فرق استجابة طارئة وطواقم طبية إلى مقاطعات بلخ وسامانغان وبغلان المتضررة من الزلزال الذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات. وتعمل الفرق على تقديم الرعاية العاجلة والخدمات الصحية فضلًا عن تقييم احتياجات المجتمعات المتضررة.
وصرح مسؤولون في منظمة الصحة العالمية أن أفغانستان لا تزال تعاني من آثار الزلازل القاتلة التي ضربت شرق البلاد سابقًا، وأن عددًا كبيرًا من السكان في المناطق الشمالية يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية مستمرة، وأكدوا أن أولويتهم تظل إنقاذ الأرواح وعلاج الجرحى ودعم الأسر المكلومة.
يذكر أن زلزالًا ضرب بالقرب من مدينة مزار شريف حوالي الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي لأفغانستان أمس الأحد، ما تسبب في انهيار المباني وإلحاق الضرر بالطرق وهروب السكان من منازلهم خوفًا من الهزات الارتدادية. 
وحذر المسؤولون من أن أعداد الضحايا قد ترتفع مع وصول فرق الإنقاذ إلى القرى الجبلية المعزولة. وقد تعهدت منظمات الإغاثة الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر الدولي، بتقديم مساعدات إضافية. 
 

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

