محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية لـ73 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته بالحالات الإنسانية والتي يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل تلك الفئات المستحقة ،وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع لا سيما الحالات الأكثر احتياجا ، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ،المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ،مديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتربية والتعليم والأوقاف.

إستهل محافظ المنوفية لقاءه بتسليم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم لعدد 73 حالة إنسانية بقيمة تجاوزت النصف مليون جنية تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية، معرباً عن سعادته بعقد تلك اللقاءات وتواجده بينهم ، مؤكدا أن رعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم الأساسية تمثل أولوية قصوى ضمن خطط المحافظة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وجه محافظ المنوفية بتوفير كرسي متحرك لحالة من ذوي الهمم استجابة لرغبتها ومساعدتها علي ممارسة حياتها الطبيعية مكلفاَ إدارة العلاقات العامة باصطحابها لإحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكداَ أن بابه مفتوح دائما للجميع ويحرص دائماً على التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وسرعة حلها وتقديم يد العون والمساعدة وخاصة للحالات الإنسانية والمرضية .

وخلال اللقاء حرص محافظ المنوفية على الاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين للوقوف على الحالة الصحية والاجتماعية لهم وتقديم الحلول الفورية لمطالبهم، مشيراً إلي تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي ولا سيما الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة .

ووجه محافظ المنوفية مدير مديرية الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 20 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات أشمون وقويسنا وحميات شبين ومعهد الكبد ومستشفى الجامعة والتأمين الصحي ، ومكلفاً التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد لـ 28 أسرة للمساهمة في صرف السلع التموينية المدعمة ، وموجهاً التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 15 حالات أخرى تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .

وفي نهاية اللقاء أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء ، كما حرصوا على تقديم الشكر لمحافظ المنوفية لما لمسوه من اهتمامه بهم وحرصه علي الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.