أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
برلمان

برلماني: اتفاق مصري قطري يعيد الثقة في الأسواق ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو

النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ
النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

أشاد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ،  بالاتفاق التاريخي الذي جرى توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية لتطوير مشروع ضخم على ساحل البحر المتوسط باستثمارات تصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مؤكداً أن هذا التعاون الاستثماري الضخم يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج ويبرهن على أن مصر ما زالت وجهة واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية رغم التحديات العالمية.

ولفت زيدان،  في بيان له، إلى أن المشروع يمثل نقطة تحول في مسار التنمية الساحلية، إذ سيحول منطقة “علم الروم” إلى مدينة عالمية متكاملة تضاهي كبريات المدن السياحية في المنطقة، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام سوق العمل المصري ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويحفز قطاعات الصناعة والخدمات والبنية التحتية.

وأشار  زيدان، إلى أن هذا الاتفاق يأتي امتداداً للصفقات الاستراتيجية السابقة مثل مشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، ما يعكس نجاح الدولة في تطبيق رؤية اقتصادية قائمة على الشراكة الفاعلة مع المستثمرين العرب، ويمثل دليلاً على الثقة المتزايدة في السياسة الاقتصادية المصرية التي تراهن على الاستقرار والانفتاح والشفافية.

واضاف عضو مجلس الشيوخ،  أن هذه المشروعات القومية العملاقة لا تُعد مجرد استثمارات مالية، بل هي شراكات تنموية تُعيد رسم خريطة مصر العمرانية والاقتصادية، وتؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” وجعل الاستثمار محوراً رئيسياً للنهوض الوطني.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شركة الديار القطرية ساحل البحر المتوسط التعاون الاستثماري الضخم العلاقات الاقتصادية

