برلماني: اتفاق مصري قطري يعيد الثقة في الأسواق ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو

أشاد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بالاتفاق التاريخي الذي جرى توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية لتطوير مشروع ضخم على ساحل البحر المتوسط باستثمارات تصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مؤكداً أن هذا التعاون الاستثماري الضخم يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج ويبرهن على أن مصر ما زالت وجهة واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية رغم التحديات العالمية.

ولفت زيدان، في بيان له، إلى أن المشروع يمثل نقطة تحول في مسار التنمية الساحلية، إذ سيحول منطقة “علم الروم” إلى مدينة عالمية متكاملة تضاهي كبريات المدن السياحية في المنطقة، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام سوق العمل المصري ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويحفز قطاعات الصناعة والخدمات والبنية التحتية.

وأشار زيدان، إلى أن هذا الاتفاق يأتي امتداداً للصفقات الاستراتيجية السابقة مثل مشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، ما يعكس نجاح الدولة في تطبيق رؤية اقتصادية قائمة على الشراكة الفاعلة مع المستثمرين العرب، ويمثل دليلاً على الثقة المتزايدة في السياسة الاقتصادية المصرية التي تراهن على الاستقرار والانفتاح والشفافية.

واضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المشروعات القومية العملاقة لا تُعد مجرد استثمارات مالية، بل هي شراكات تنموية تُعيد رسم خريطة مصر العمرانية والاقتصادية، وتؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” وجعل الاستثمار محوراً رئيسياً للنهوض الوطني.