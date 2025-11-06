البحيرة: إعادة تأهيل 25 منزلا وتسليم مشروعات تنموية في قرية الفالوجا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم خطط الدولة والمساهمة في رفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القرى والمراكز.

وفي هذا السياق، تم افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل وتطوير قرية الفالوجا بمركز بدر، والذي تنفذه جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر.

جاء ذلك بحضور اللواء عمر لبيب رئيس مركز ومدينة بدر ود ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، وقيادات وممثلي الجمعية والجهات المشاركة.

ويأتي المشروع ضمن المبادرات التنموية التي تستهدف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لتحسين مستوى معيشة المواطنين من محدودي الدخل.

شملت المرحلة الجديدة من المشروع تسليم عدد (25) منزلًا بعد الانتهاء من إعادة تأهيلها وتطويرها بشكل كامل بما يليق بكرامة المواطن، إلى جانب تسليم عدد (6) مشروعات بيوجاس لعدد من المستفيدين لدعم استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.

كما تم تسليم عدد (12) رأس ماشية عشار لعدد (6) مستفيدين بواقع رأسين لكل مستفيد، إلى جانب تسليم (15) مشروعًا تنمويًا متنوعًا لدعم الأسر المنتجة وتشجيعها على العمل والإنتاج وتحسين الدخل.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن ما نشهده اليوم في قرية الفالوجا يجسد التعاون المثمر بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، في ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين جودة الحياة للمواطن المصري في كل مكان، مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، وتعمل على تعميم التجارب الناجحة في مختلف المراكز والمدن.