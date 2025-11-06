قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملك القلوب وفخر العرب .. حوار تاريخي بين مجدي يعقوب ومحمد صلاح
عقبة وحيدة| تطورات مفاوضات الأهلي لضم مهاجم الزمالك السابق
مدبولي: مشروع علم الروم دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي الغربي
معاكسة فتاة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة بالبيضاء في الإسكندرية
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
محافظات

البحيرة: إعادة تأهيل 25 منزلا وتسليم مشروعات تنموية في قرية الفالوجا

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم خطط الدولة والمساهمة في رفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القرى والمراكز.

وفي هذا السياق، تم افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل وتطوير قرية الفالوجا بمركز بدر، والذي تنفذه جمعية الأورمان بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر.

جاء ذلك بحضور اللواء عمر لبيب رئيس مركز ومدينة بدر ود ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، وقيادات وممثلي الجمعية والجهات المشاركة.

ويأتي المشروع ضمن المبادرات التنموية التي تستهدف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لتحسين مستوى معيشة المواطنين من محدودي الدخل.

شملت المرحلة الجديدة من المشروع تسليم عدد (25) منزلًا بعد الانتهاء من إعادة تأهيلها وتطويرها بشكل كامل بما يليق بكرامة المواطن، إلى جانب تسليم عدد (6) مشروعات بيوجاس لعدد من المستفيدين لدعم استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.

كما تم تسليم عدد (12) رأس ماشية عشار لعدد (6) مستفيدين بواقع رأسين لكل مستفيد، إلى جانب تسليم (15) مشروعًا تنمويًا متنوعًا لدعم الأسر المنتجة وتشجيعها على العمل والإنتاج وتحسين الدخل.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن ما نشهده اليوم في قرية الفالوجا يجسد التعاون المثمر بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، في ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين جودة الحياة للمواطن المصري في كل مكان، مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، وتعمل على تعميم التجارب الناجحة في مختلف المراكز والمدن.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

