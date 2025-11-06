قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر إقامة أي أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية بقانون الري
انخفاض سعر الذهب في السوق القطرية 0.40% الأسبوع الجاري
أدرعي يحذر سكان الجنوب اللبناني: ابتعدوا عن مواقع حزب الله فورا
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بالكاجوال.. ظهور لافت لهيدي كرم عبر إنستجرام

هيدي كرم
هيدي كرم
ميرنا محمود

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت هيدي كرم بإطلالة جذابة لافتة بالكاجوال، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

وعلقت علي الصورة قائلة: “لما اللبس يفاجأك ويطلع حلو”.
 


وأثارت الفنانة هيدي كرم الجدل بتصريحات جديدة لها، تحدثت فيها عن المفاهيم الخاطئة التي تربت عليها بعض الفتيات فيما يخص العلاقة المادية بين الزوج والزوجة.

وقالت هيدي، في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «إحنا اتربينا على إنه انتي مش لازم تبقي مادية ومش لازم تبصي لفلوس، انتي مش لازم تطلبي من جوزك فوق طاقته، لكن أحب أقولك عزيزتي المرأة إن انتي ما بتفهميش حاجة خالص، وإنك اتربيتي غلط».

وأضافت: «الراجل لما بيكتب لك حاجة باسمك ده شكل من أشكال التقدير والحب والشكر، إنك زوجة وقفتي معاه ودعمتيه».

هيدي كرم صور هيدي كرم اعمال هيدي كرم اطلالات النجوم

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

الاهلي

الدرديري يثير الجدل: الأهلي ضامنها من بدري

محمد صلاح نجم ليفربول

محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة في ليفربول

احمد فتوح

موقف أحمد فتوح من المشاركة في مباراة بيراميدز والزمالك

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

