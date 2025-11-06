نائب محافظ المنوفية يتابع نسب إنجاز مشروعات الخطة الإستثمارية

عقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقياً لمتابعة الموقف الحالي ومناقشة نسب إنجاز مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الجديد بنطاق المحافظة وملف تقنين أراضي أملاك الدولة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بالملف لتحقيق المستهدف منه ،بحضور المستشار الهندسى للمحافظ ، مدير عام الإدارة الاستراتيجية ، مديرى إدارات المالية والموازنة والمكتب الفني بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بنطاق المراكز والمدن لتقديم الدعم اللازم و دفع نسب الإنجاز لكافة القطاعات الخدمية والتنموية للانتهاء منها وفق المعدلات الزمنية المحددة ، كما تم استعراض آخر مستجدات الموقف الحالي بملف تقنين أملاك الدولة والإجراءات المتخذة للانتهاء من باقى الملفات حفاظاً علي مقدرات الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تم مناقشة نسب إنجاز تنفيذ المشروعات المسندة للهيئة العامة للأبنية التعليمية ، حيث جاري تنفيذ أعمال تطوير وإقامة ممشي منوف أمام معهد الأورام ، وإنشاء دار مناسبات بحى شرق شبين الكوم ، وإنشاء ممشى بالجزيرة الوسطى بتيمور بمدينة قويسنا .

وأكد محافظ المنوفية على أنه يتابع بنفسه ميدانيا كافة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع والمشروعات الجديدة المستهدفة لخدمة أهالى المحافظة ، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية والإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال ، فضلاً عن ضرورة التواصل الدائم مع الشركات المنفذة لرفع نسب الانجاز وتلافي أي ملاحظات واعداد تقارير أول بأول بالموقف لاتخاذ اللازم.