اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك مساء اليوم الخميس 6-11-2025

محمد يحيي

أظهر سعر الجنيه الإسترليني استقرارا في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 6-11-2025 على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصري.

الجنيه الإسترليني يثبت

وثبت سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري بالتزامن مع انتهاء تداولات السوق الرسمية قبل ساعات.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر

تعطل العمل في البنوك

وبدأت البنوك في تنفيذ قرار البنك المركزي المصري؛ المتضمن تعطل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة اعتبارا من صباح غد الجمعة وحتى مساء السبت المقبل.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه نحو 61.93 جنيه للشراء و62.09 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

أقل سعر جنيه إسترليني 

سجل أقل سعر جنيه إسترليني أمام الجنيه نحو 61.64 جنيه للشراء و62.15 جنيه في بنك الإسكندرية.

ووصل ثاني أقل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 61.65 جنيه للشراء و62.15 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 61.67 جنيه للشراء و62.17 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي التجاري".

ووصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 61.69 جنيه للشراء و62.02 جنيه للبيع في بنك البركة.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 61.71 جنيه للشراء و62.11 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي".

متوسط سعر الجنيه الإسترليني

سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني امام الجنيه نحو  61.77 جنيه للشراء و62.32 جنيه للبيع في بنكي " ميد بنك وبيت التمويل الكويتي".

ووصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 61.79 جنيه للشراء و62.27 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التنمية الصناعية،أبوظبي الأول، قطر الوطني الأهلي QNB، نكست، HSBC، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، القاهرة، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي".

سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنوك

أعلى سعر للجنيه الإسترليني 

وبلغ أعلى سعر سجله الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو  62.17 جنيه للشراء و62.47 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أعلى سعر للجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 61.82 جنيه للشراء و62.24 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك سايب.

