بريطانيا تعلن تخصيص 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية لدعم إنقاذ السودان

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، تخصيص 5 ملايين جنيه إسترليني كتمويل عاجل لتقديم دعم منقذ للحياة في السودان.



وفي كلمتها أمام مؤتمر "حوار المنامة الحادي والعشرين" في البحرين ، أدانت كوبر ما وصفته بالمشاهد المروعة وغير المقبولة على الإطلاق في الفاشر، حيث يعيش 260 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، في ظروف أشبه بالمجاعة، محاصرين بالعنف، ومعزولين عن المساعدات.



ونقل بيان نشرته الحكومة البريطانية ، اليوم السبت ، عن كوبر قولها ، أمام المؤتمر ، : "في السودان الآن، لا يوجد سوى اليأس. وكما أن مزيج القيادة والتعاون الدولي قد حقق تقدما في غزة، فإنه يفشل حاليا في التعامل مع الأزمة الإنسانية والصراع المدمر في السودان. لقد تم إهمال هذا الصراع الرهيب لفترة طويلة للغاية، بينما تزايدت المعاناة ببساطة".



وأضافت : "واليوم، أعلن من حكومة المملكة المتحدة عن تقديم 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية من الدعم الإنساني للسودانيين في الفاشر، إضافة إلى 120 مليون جنيه إسترليني تقدمها المملكة المتحدة بالفعل هذا العام في جميع أنحاء السودان".

