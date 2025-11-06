هاني مصطفى: قريبا سنرى التاكسيات الطائرة الكهربية في مصر.. فيديو

قال الدكتور هاني مصطفى، أحد أكثر 10 شخصيات مؤثرة في صناعة الطيران في كندا، إننا سنرى قريبا التاكسيات الطائرة الكهربائية، والعالم كله يعمل بها منذ خمس سنوات.

وأضاف هاني مصطفى، في لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" على قناة "دي ام سي"، أن التاكسيات الطائرة عبارة عن طائرة هيليكوبتر بأربع ركاب وطيار، 8 محركات، ونحتاج إلى مطارات معينة لشحن بطاريات محركات هذه الطائرة.

وأشار إلى أن التاكسيات الطائرة بدأت تنتشر، منوها أن مصر ليست بها هذه الطائرة، ولكن بها حاجة مماثلة، فهناك طائرة في مطار ألماظة تستعمل لعمل جولة في القاهرة لأربع ركاب بحوالي 500 دولار للسياح.

وتابع: منذ فترة قريبة تم الإعلان في مصر عن طائرة هيليكوبتر تعمل بالوقود والصيحة القادمة في معرض العلمين القادم.