بحضور رئيس الحزب.. «حماة الوطن» ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم مرشحيه بكفر الشيخ

نظم حزب «حماة الوطن» مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لدعم مرشحيه بالقائمة الوطنية من أجل مصر، وهم اللواء دكتور أسامة أبو العز الإتربي، والخبير السياحي عاطف بكر عجلان، والمهندس أماني أبو اليزيد، تزامنًا مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

حضور قيادي رفيع المستوى

شهد اللقاء حضورًا قياديًا رفيعًا، ضم الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والمستشار محمد الأجرود، أمين الشؤون القانونية المركزية بالحزب، والمحاسب محمد الشهاوي، أمين عام الحزب بمحافظة كفر الشيخ، وأعضاء مجلس الشيوخ، واللواء أيمن عبد الله، مرشح الحزب بدائرة الحامول والنائب السابق أحمد عبد القادر، مرشح الحزب بدائرة دسوق، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب.

استعراض برنامج الحزب

استعرض المرشحان، خلال اللقاء، برنامج الحزب الذي يركز على خدمة المواطنين، مؤكدين أهمية المشاركة الإيجابية للمواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وحثّهم على الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

أكد اللواء أسامة الإتربي في كلمته أن المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها مدن وقرى كفر الشيخ خلال سنوات حكم الرئيس السيسي "غيرت وجه الحياة"، مشيرًا إلى مشروعات كبرى مثل "بركة غليون"، و"مصنع الرمال السوداء"، و"مبادرة حياة كريمة"، و"محطة الكهرباء".

وأضاف: "كلها مشروعات قدمت فرص عمل حقيقية لشباب كفر الشيخ والمحافظات المجاورة".

سنحقق الحلم

وتابع الأتربي: "نحلم بالمزيد... وسنحقق الحلم بمشيئة الله تعالى وبمساعدتكم، نحلم بمشروعات أخرى ومزيد من فرص العمل، ومزيد من الخدمات في الصحة والتعليم"، مؤكدًا أن هذه "أحلام مشروعة" تسعى القيادة السياسية بكل جهد لتوفيرها للمواطن المصري.

من جانبه، دعا عاطف عجلان كل مواطن إلى الاختيار الواعي، قائلًا: "من حقك أن تختار الأجدر بالثقة، والأنفع للناس".

وأكد عجلان أن محافظة كفر الشيخ تحظى بمقومات طبيعية تجعلها قادرة على وضع نفسها بقوة على خارطة السياحة المصرية، وهو ما سيوفر فرص عمل وفيرة لشباب المحافظة في قطاع حيوي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.

شهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أهالي كفر الشيخ، الذين أكدوا حرصهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات، وممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم في البرلمان بـ "منتهى الحيادية والموضوعية".

وفي سياق متصل، أشعل الفنان مدحت صالح حماس الجماهير بتقديم وصلة من أغانيه المتميزة خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي قدمه الإعلامي القدير تامر أمين.