بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب الآن
250 ألف فرصة عمل و15% من الأرباح.. أخبار سارة من الحكومة عن مشروع علم الروم
غدا.. المصريون بالخارج يصوتون بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
مساعد وزير الخارجية لـ"أ ش أ": تصالح المعتمر المصري ومسئول الشرطة السعودي في واقعة فيديو الحرم المكي
القهوة وضغط الدم.. متى تصبح خطرًا على صحتك؟
قائد القوات البحرية: موجودون في البحر وعلى جميع الحدود طوال اليوم
أسعار البنزين والسولار الخميس 6 نوفمبر 2025 .. ثبات جديد في محطات الوقود
فيفا يوقف قيد الزمالك مجددًا رغم التأهل لنهائي السوبر
قائد القوات البحرية: نصنع الآن فرقاطة طراز ميكو 200 .. فيديو
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

اختلفوا على الفلوس.. أمن دمياط يكشف لغز مقتـ.ـل شاب على الطريق الدولي

زينب الزغبي

على مدار الساعات الماضية كان  العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق الدولى بدمياط، خاصة بأن الشاب وجد مقتولا برصاصة بالرأس وتشويه إحدى عيناه وماهى الا ساعات قليلة  وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من كشف لغز القضية وإلقاء القبض على الجناة.

البداية ، كانت عندما عثر على جثمان  الشاب أحمد محمود الأشقر، ابن قرية دقهلة التابعة لمركز الزرقا، بمحافظة دمياط،  والذي عثر على جثمانه مقتولا على الطريق الدولي أمام قرية البصارطة صباح أمس، في واقعة هزّت الشارع الدمياطي وأثارت حالة من الحزن والغضب بين الأهالي.

وبتكثيف الجهود الأمنية باشراف اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط ، تم  تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة  اللواء محمود مشهور مدير إدارة البحث الجنائي  بمديرية أمن دمياط ،  وفريق من الأمن العام،  ومباحث مركز دمياط برئاسة  الرائد أحمد موسى رئيس مباحث مركز دمياط، ومعاونيه، النقيب يوسف صلاح والنقيب حسن نيازى،  حيث نجح الفريق في تحديد هوية الجناة وضبطهم خلال أقل من 24 ساعة من وقوع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن الجريمة جاءت نتيجة خلافات ماليه بين الجناه والمجنى عليه  نتيجه لقيامهم باقتراض مبلغ مالى منهم ورفضهم تسديد المبلغ للمجنى عليه ومطالبته المستمرة لهم بدفع المبلغ خاصة بعد أن قام المجنى عليه بعمل قرض شخصي واعتزامه اقتراض مبلغ كبير من المال يصل إلى 750 الف جنيه وبمجرد ما نمت إلى علم الجناه بذلك خططوا لاستدراجه للحديث معه وتطور الأمر إلى قيامهم بقتله بإطلاق رصاصه من فرد خرطوش اصابه راسه مباشره مما أدى إلى اقتلاع أحد عيناه نتيجه الرصاصه  ولاذوا بالفرار.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي و تم ضبط المتهمين واقتيادهم إلى  مركز شرطة دمياط،  واعترفوا بارتكاب الواقعه  .

وتم إحالتهم إلى  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دمياط أمن دمياط مركز دمياط مباحث دمياط مديريه امن دمياط

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

الحاج علي صاحب محل أبو رجيلة

انتقام تأخر 16 عاما .. القصة الكاملة لمقتل الحاج علي صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان ولغز زواج "ابنة المتهم".. صور

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بعيادة ابن سينا للتأمين الصحي بالمحلة ويستمع لشكاوى المرضى

انتخابات مجلس النواب 2025 .. 775 لجنة فرعية جاهزة لاستقبال 6.5 مليون ناخب في الجيزة

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

