اختلفوا على الفلوس.. أمن دمياط يكشف لغز مقتـ.ـل شاب على الطريق الدولي

على مدار الساعات الماضية كان العثور على جثة شاب ملقاة على الطريق الدولى بدمياط، خاصة بأن الشاب وجد مقتولا برصاصة بالرأس وتشويه إحدى عيناه وماهى الا ساعات قليلة وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من كشف لغز القضية وإلقاء القبض على الجناة.

البداية ، كانت عندما عثر على جثمان الشاب أحمد محمود الأشقر، ابن قرية دقهلة التابعة لمركز الزرقا، بمحافظة دمياط، والذي عثر على جثمانه مقتولا على الطريق الدولي أمام قرية البصارطة صباح أمس، في واقعة هزّت الشارع الدمياطي وأثارت حالة من الحزن والغضب بين الأهالي.

وبتكثيف الجهود الأمنية باشراف اللواء هشام رشاد مدير أمن دمياط ، تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء محمود مشهور مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط ، وفريق من الأمن العام، ومباحث مركز دمياط برئاسة الرائد أحمد موسى رئيس مباحث مركز دمياط، ومعاونيه، النقيب يوسف صلاح والنقيب حسن نيازى، حيث نجح الفريق في تحديد هوية الجناة وضبطهم خلال أقل من 24 ساعة من وقوع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن الجريمة جاءت نتيجة خلافات ماليه بين الجناه والمجنى عليه نتيجه لقيامهم باقتراض مبلغ مالى منهم ورفضهم تسديد المبلغ للمجنى عليه ومطالبته المستمرة لهم بدفع المبلغ خاصة بعد أن قام المجنى عليه بعمل قرض شخصي واعتزامه اقتراض مبلغ كبير من المال يصل إلى 750 الف جنيه وبمجرد ما نمت إلى علم الجناه بذلك خططوا لاستدراجه للحديث معه وتطور الأمر إلى قيامهم بقتله بإطلاق رصاصه من فرد خرطوش اصابه راسه مباشره مما أدى إلى اقتلاع أحد عيناه نتيجه الرصاصه ولاذوا بالفرار.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي و تم ضبط المتهمين واقتيادهم إلى مركز شرطة دمياط، واعترفوا بارتكاب الواقعه .

وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.