لأول مرة.. انتخابات إلكترونية لاتحاد طلاب دمياط

اختتمت فعاليات "معسكر صقل القيادات الطلابية" بمحافظة دمياط للعام الدراسي 2024/2025، والذي شهد ولأول مرة في تاريخ تعليم المحافظة تنظيم انتخابات إلكترونية بالكامل لاختيار قيادات اتحاد طلاب المحافظة للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

و​أُقيم المعسكر بإشراف مباشر من ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم والرائد العام لاتحاد مدارس دمياط.

وجرت العملية الانتخابية إلكترونيًا في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، بهدف تعزيز الشفافية واستخدام التكنولوجيا في العمل الطلابي.

كما ​استضافت المدرسة اليابانية 2 بدمياط الجديدة فعاليات المعسكر. وقد أشاد الحضور بالتنظيم المميز والاحترافي الذي تولاه علاء ناشد النادي، الموجه العام للتربية الاجتماعية، و رابحة محمد السيد، موجه عام الاتحادات الطلابية بالتعاون مع الدكتور أحمد عبد الباقي مدير المدارس اليابانية و وديع الفيومي العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم.

و ​جرت الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية التامة، تحت إشراف لجنة خماسية رفيعة المستوى، ضمت كلًا من:

​ ياسـر عمـاره وكيل الوزارة واستاذ علاء ناشد النادي موجه عام التربية الاجتماعية وأستاذة رابحة محمد السيد مستوى موجه عام الاتحادات الطلابية

​و أحلام محمد زقزوق مدير الإدارة القانونية و​أستاذ ربيع سادات كيلاني مدير إدارة أمن المديرية.

وأسفرت نتائج انتخابات المرحلة الإعدادية عن الآتي:

​الأمين: هنا محمود العراقي (إدارة دمياط الجديدة التعليمية).

​الأمين المساعد: إسماعيل محمد إسماعيل (إدارة الروضة).

​مقرر اللجنة الدينية والثقافية: مصطفى محمد صبري (إدارة كفر سعد).

​مقرر اللجنة الاجتماعية: أحمد أحمد الضويني (إدارة دمياط الجديدة التعليمية).

​مقرر اللجنة العلمية: سيلين محمد حسيب (إدارة ميت أبو غالب التعليمية).

​مقرر اللجنة الرياضية: سما محمد عبد الفتاح (إدارة عزبة البرج).

​مقرر اللجنة الفنية: حسام محمد عبد الوهاب منصور (إدارة السرو التعليمية).

​وقد أشرف على هذه المرحلة الأستاذ إيهاب السيد النشرتي وكيل المديرية والرائد العام للمرحلة الإعدادية.

​نتائج انتخابات المرحلة الثانوية:

​الأمين: محمد رضا أحمد غنيم (إدارة الزرقا التعليمية).

​الأمين المساعد : جنى محمد مهني (إدارة دمياط التعليمية).

​مقرر اللجنة العلمية: محمد أحمد عبد اللطيف (إدارة كفر سعد).

​مقرر اللجنه الفنية: فرحة عبد الفتاح (إدارة الزرقا التعليمية).

​مقرر اللجنة الرياضية: طارق جمعة محمد (إدارة كفر البطيخ).

​مقرر اللجنة الاجتماعية: محمد عماد قبيصي (إدارة دمياط الجديدة التعليمية).

​مقرر اللجنة الثقافية والدينية: إيثار ماهر عبد الفتاح (إدارة كفر البطيخ التعليمية).

​وفي ختام الفعاليات، تقدم وكيل الوزارة بخالص التهاني للطلبة الفائزين، موجهاً الشكر والتقدير للأستاذ عادل شميس مدير مركز التطوير التكنولوجي والأستاذ أشرف سالم مدير مركز المعلومات على جهودهما في إنجاح تنفيذ المعسكر إلكترونياً.