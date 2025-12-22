خالد طلعت: المغرب أعلى المنتخبات وأغلى اللاعبين في أمم افريقيا

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي فوز المغرب على منتخب جزر القمر 2-0، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد طلعت :أغلى المنتخبات وأغلى اللاعبين من حيث القيمة التسويقية في كاس امم افريقيا.

وحقق منتخب المغرب الفوز على منتخب جزر القمر 2-0، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط

أهداف المغرب

وسجل إبراهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة 55 بعد تمريرة سحرية له في منطقة الجزاء ليسددها في مرمى منتخب جزر القمر لتعلن عن تقدم المنتخب المغربي بالهدف الأول وافتتاح السجل التهديفي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر اللقاء بكرة مقصية رائعة بعد تلقيه عرضية متقنة لتعلن عن الهدف الثاني لمنتخب المغرب بنتيجة 2-0.

ركلة جزاء مهدرة

وأهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب أمام منتخب جزر القمر، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.





وتصدى حارس مرمى جزر القمر يانيك باندور لركلة الجزاء في الدقيقة 11 من انطلاق المباراة بعد أن احتسب حكم اللقاء لركلة الجزاء على مدافع منتخب الجزر القمر.





وبتلك النتيجة يحصل منتخب المغرب على أول 3 نقاط له في المجموعة الأول، ليتصدر ترتيب المجموعة، ويبقى منتخب جزر القمر دون رصيد، وفي انتظار مواجهة منتخب مالي ضد منتخب زامبيا في نفس المجموعة اليوم الاثنين.