أمم افريقيا.. المغرب يعود للمسار ويحقق الفوز

علق وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب على أداء اللاعبين في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية عقب انتهاء مباراة جزر القمر وتحقيق الفوز بثانية في الشوط .

وقال وليد الراكراكي في تصريحات عقب إنتهاء المباراة “ الشوط الأول سيطرنا علي المباراة واهدرنا فرص كثيرة واهدرنا ركلة جزاء ولم تؤثر في اللاعبين ”٠

وتابع "تمكنا من تصحيح الأوضاع في الشوط الثاني وسيطرنا علي المباراة بعد الهدف الأول وبعده الثاني والأهم باللقاء هو تحقيق الفوز.



المغرب يفتتح أمم إفريقيا بثنائية في جزر القمر

وحقق منتخب المغرب الفوز على منتخب جزر القمر 2-0، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط

أهداف المغرب

وسجل إبراهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة 55 بعد تمريرة سحرية له في منطقة الجزاء ليسددها في مرمى منتخب جزر القمر لتعلن عن تقدم المنتخب المغربي بالهدف الأول وافتتاح السجل التهديفي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر اللقاء بكرة مقصية رائعة بعد تلقيه عرضية متقنة لتعلن عن الهدف الثاني لمنتخب المغرب بنتيجة 2-0.

ركلة جزاء مهدرة

وأهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب أمام منتخب جزر القمر، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.





وتصدى حارس مرمى جزر القمر يانيك باندور لركلة الجزاء في الدقيقة 11 من انطلاق المباراة بعد أن احتسب حكم اللقاء لركلة الجزاء على مدافع منتخب الجزر القمر.





وبتلك النتيجة يحصل منتخب المغرب على أول 3 نقاط له في المجموعة الأول، ليتصدر ترتيب المجموعة، ويبقى منتخب جزر القمر دون رصيد، وفي انتظار مواجهة منتخب مالي ضد منتخب زامبيا في نفس المجموعة غدا الاثنين.