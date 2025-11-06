تفاصيل أول لقاء بين محافظ كفر الشيخ ورئيس شركة المياه الجديد.. صور

بحث اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مع المهندس أحمد الصراف، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ الجديد، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة.

ناقش المحافظ ورئيس الشركة عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها والمزمع البدء فيها في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة في تطوير خدمات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءتها لخدمة المواطنين، بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.

استعرض اللقاء موقف المشروعات الجارية في مجال إحلال وتجديد شبكات المياه، وتوسعات محطات المعالجة، ومد خطوط الصرف الصحي بالقرى والمناطق المحرومة، فضلًا عن مشروعات رفع كفاءة محطات الرفع وتحديث منظومة التشغيل الآلي والتحكم الإلكتروني داخل الشركة، بما يسهم في ضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها.

أكد محافظ كفرالشيخ خلال اللقاء، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يعد من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذا القطاع ومتابعة تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان دخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن، تحقيقًا لخطة الدولة في توفير خدمات متكاملة وآمنة لجميع القرى والمدن.

وأكد محافظ كفر الشيخ ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالمياه والصرف، وتكثيف أعمال الصيانة الدورية لمنع الأعطال والانقطاعات.